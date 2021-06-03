Фильмы Киры Коваленко и Алексея Германа-младшего отобраны в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

Действие «Разжимая кулаки» (Unclenching The Fists) разворачивается в Северной Осетии. Небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город – Ростов – на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.
Это вторая режиссерская работа Коваленко. Она рассказала, что первым импульсом для создания этой истории послужила фраза из романа Фолкнера «Осквернитель праха» о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы. Фильм продюсируют Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.
фото: К/ф «Дело»
«Дело» (House Arrest) рассказывает о том, как преподаватель вуза в небольшом провинциальном городе вступает в борьбу за свои идеалы и свое имя, а порой и за саму жизнь.
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