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Дайджест от 31.05.2021
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Фильмы Киры Коваленко и Алексея Германа-младшего отобраны в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

3 июня
2021 год

Новости кино >>
3 июня 2021
Два российских фильма отобраны в программу «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 6 по 17 июля. Это «Дело» Алексея Германа-младшего, ранее анонсированное под названием «30 дней 30 ночей», и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова.

Фильмы Киры Коваленко и Алексея Германа-младшего отобраны в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля
фото: К/ф «Разжимая кулаки»

Действие «Разжимая кулаки» (Unclenching The Fists) разворачивается в Северной Осетии. Небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город – Ростов – на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.

Это вторая режиссерская работа Коваленко. Она рассказала, что первым импульсом для создания этой истории послужила фраза из романа Фолкнера «Осквернитель праха» о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы. Фильм продюсируют Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

Фильмы Киры Коваленко и Алексея Германа-младшего отобраны в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля
фото: К/ф «Дело»

«Дело» (House Arrest) рассказывает о том, как преподаватель вуза в небольшом провинциальном городе вступает в борьбу за свои идеалы и свое имя, а порой и за саму жизнь.

Главная роль была написана специально для Мераба Нинидзе. В актерский состав также вошли Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова и Анастасия Талызина. По словам режиссера, фильм сняли за 25 дней по сценарию, который был написан несколько лет назад.
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