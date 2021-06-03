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Герои короткометражной притчи «Аляска. Потерявший лицо» ищут рецепт бессмертия

3 июня
2021 год

Новости кино >>
3 июня 2021
Кино-Театр.Ру совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo представляют короткометражный фильм «Аляска. Потерявший лицо» режиссера Алексея Матвеева.



Ночью у костра индейцы допрашивают попавшего в их плен добытчика мехов по фамилии Субьенков. Умирать он не хочет и пытается выменять свободу на рецепт якобы ему одному известного чудодейственного средства, мази, которая делает человека неуязвимым для любого, даже самого острого и смертоносного, клинка. Субьенков так красноречив и убедителен, что вождь, сперва настроенный враждебно и недоверчиво, готов выслушать пленника — и даже выполнить его условия.

Герои короткометражной притчи «Аляска. Потерявший лицо» ищут рецепт бессмертия


Основой для сценария короткометражки «Аляска. Потерявший лицо» стал рассказ Джека Лондона, повествующий об освоении территорий Аляски русскими добытчиками и завоевателями. По словам режиссера и автора сценария Алексея Матвеева, основными и для литературного оригинала, и для его фильма являются вечные темы чести и достоинства человека в условиях повышенного риска, а также жизненного выбора в философском смысле, смирения и принятия неизбежного.

«Я счел эту тему актуальной, как с точки зрения смысла самого произведения, так и места действия. История рассказывает о временах, когда территория нашей страны была более обширной, о временах, когда наша страна, наравне с другими странами, пыталась осваивать новые территории и составляла им прямую конкуренцию. Время было весьма интересное, но фильмов на данную тему почти не снимают. В сегменте короткометражного кино в целом, производство исторических фильмов, редкость, а если и производятся, то ограничиваются светской частью той жизни», — объясняет Матвеев.

Герои короткометражной притчи «Аляска. Потерявший лицо» ищут рецепт бессмертия

Главные роли в фильме сыграли Александр Конев, Валерий Скляров, Алексей Воскресенский, Шахин Адыгезалов. «Аляска. Потерявший лицо» участвовал в нескольких международных фестивалях, в том числе в Румынии и Индии, а также был показан на нескольких российских смотрах.
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Герои короткометражной притчи «Аляска. Потерявший лицо» ищут рецепт бессмертия фотографии
Герои короткометражной притчи «Аляска. Потерявший лицо» ищут рецепт бессмертия фотографии
Герои короткометражной притчи «Аляска. Потерявший лицо» ищут рецепт бессмертия фотографии
Герои короткометражной притчи «Аляска. Потерявший лицо» ищут рецепт бессмертия фотографии
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