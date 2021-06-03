Герои короткометражной притчи «Аляска. Потерявший лицо» ищут рецепт бессмертия

Ночью у костра индейцы допрашивают попавшего в их плен добытчика мехов по фамилии Субьенков. Умирать он не хочет и пытается выменять свободу на рецепт якобы ему одному известного чудодейственного средства, мази, которая делает человека неуязвимым для любого, даже самого острого и смертоносного, клинка. Субьенков так красноречив и убедителен, что вождь, сперва настроенный враждебно и недоверчиво, готов выслушать пленника — и даже выполнить его условия.
Основой для сценария короткометражки «Аляска. Потерявший лицо» стал рассказ Джека Лондона, повествующий об освоении территорий Аляски русскими добытчиками и завоевателями. По словам режиссера и автора сценария Алексея Матвеева, основными и для литературного оригинала, и для его фильма являются вечные темы чести и достоинства человека в условиях повышенного риска, а также жизненного выбора в философском смысле, смирения и принятия неизбежного.
«Я счел эту тему актуальной, как с точки зрения смысла самого произведения, так и места действия. История рассказывает о временах, когда территория нашей страны была более обширной, о временах, когда наша страна, наравне с другими странами, пыталась осваивать новые территории и составляла им прямую конкуренцию. Время было весьма интересное, но фильмов на данную тему почти не снимают. В сегменте короткометражного кино в целом, производство исторических фильмов, редкость, а если и производятся, то ограничиваются светской частью той жизни», — объясняет Матвеев.
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