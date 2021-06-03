«Холоп» получит ремейки в семи странах

Российский фильм «Холоп
» с Милошем Биковичем
получит ремейки в семи странах мира, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ партнершип», которая отвечает за международные продажи проекта.
Студия Sony Pictures выпустит ремейки в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Права на фильм также приобрела польская компания Monolith, которая планирует старт съемок в августе 2022 года. Производством займется и ведущий французский дистрибьютор SND.
«Нам очень понравился «Холоп», этот веселый микс из «Шоу Трумана» и классической французской комедии «Посетители», и нам не терпится привнести «французский оттенок» в эту замечательную историю
», — отметил Рэми Жименэ
, управляющий директор по закупкам и производству SND.
В российском прокате комедия Клима Шипенко
, вышедшая в прокат 26 декабря 2019 года, заработала более 3 млрд рублей и до сих пор считается самой кассовой отечественной картиной. При этом зарубежные сборы превысили $1,8 млн.
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