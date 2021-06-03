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«Холоп» получит ремейки в семи странах

3 июня
2021 год

Новости кино >>
3 июня 2021
Российский фильм «Холоп» с Милошем Биковичем получит ремейки в семи странах мира, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ партнершип», которая отвечает за международные продажи проекта.

«Холоп» получит ремейки в семи странах

Студия Sony Pictures выпустит ремейки в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Права на фильм также приобрела польская компания Monolith, которая планирует старт съемок в августе 2022 года. Производством займется и ведущий французский дистрибьютор SND.

«Нам очень понравился «Холоп», этот веселый микс из «Шоу Трумана» и классической французской комедии «Посетители», и нам не терпится привнести «французский оттенок» в эту замечательную историю», — отметил Рэми Жименэ, управляющий директор по закупкам и производству SND.

В российском прокате комедия Клима Шипенко, вышедшая в прокат 26 декабря 2019 года, заработала более 3 млрд рублей и до сих пор считается самой кассовой отечественной картиной. При этом зарубежные сборы превысили $1,8 млн.
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