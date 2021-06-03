Максим Аверин возвращается на экраны в образе капитана Горюнова

Премьера второго сезона сериала «Горюнов» состоится 7 июня в эфире НТВ. Образ главного героя вновь воплотил Максим Аверин, а в основу сюжета легли рассказы писателя-мариниста Александра Покровского, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
В первом сезоне, вышедшем в 2013 году, зрители познакомились с капитаном Пал Палычем Горюновым — командиром атомной подводной лодки К-333 «Рысь», человеком сложным и упрямым. В продолжении истории мужчина слетает с должности комдива и понижается в звании – теперь он снова капитан первого ранга. А всё из-за неудачно проведенных испытаний новейшей крылатой ракеты. В качестве наказания за строптивый характер его ссылают на корабль К-157 «Вепрь», который уже давно не выходит в море. Туда отправляют самых никчемных моряков, а судьба самой лодки – списание. Горюнов, которого ценят и уважают за справедливость, честность и полную отдачу своему делу, остро воспринимает эту ситуацию. Но ему нужно взять себя в руки и вернуть прежнюю репутацию.
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