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Дайджест от 31.05.2021
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Максим Аверин возвращается на экраны в образе капитана Горюнова

3 июня
2021 год

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3 июня 2021
Премьера второго сезона сериала «Горюнов» состоится 7 июня в эфире НТВ. Образ главного героя вновь воплотил Максим Аверин, а в основу сюжета легли рассказы писателя-мариниста Александра Покровского, сообщает пресс-служба телеканала.

Максим Аверин возвращается на экраны в образе капитана Горюнова
фото: Пресс-служба НТВ

В первом сезоне, вышедшем в 2013 году, зрители познакомились с капитаном Пал Палычем Горюновым — командиром атомной подводной лодки К-333 «Рысь», человеком сложным и упрямым. В продолжении истории мужчина слетает с должности комдива и понижается в звании – теперь он снова капитан первого ранга. А всё из-за неудачно проведенных испытаний новейшей крылатой ракеты. В качестве наказания за строптивый характер его ссылают на корабль К-157 «Вепрь», который уже давно не выходит в море. Туда отправляют самых никчемных моряков, а судьба самой лодки – списание. Горюнов, которого ценят и уважают за справедливость, честность и полную отдачу своему делу, остро воспринимает эту ситуацию. Но ему нужно взять себя в руки и вернуть прежнюю репутацию.

Компанию Аверину составили Юлия Марченко, Ярослав Бойко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Сергей Чирков, Яков Шамшин, Дмитрий Блохин, Екатерина Вуличенко, Александра Урсуляк и другие. За режиссуру отвечали Мирослав Малич, Владимир Потапов и Сергей Жигунов.
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Максим Аверин возвращается на экраны в образе капитана Горюнова фотографии
Максим Аверин возвращается на экраны в образе капитана Горюнова фотографии
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