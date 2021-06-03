О Раисе Горбачевой снимут документальный фильм

Киностудия им. Горького сообщила о подготовке к съемкам полнометражного документального проекта о Раисе Горбачевой под рабочим названием «Раиса. О чем болит сердце».
фото: ТАСС
Незадолго до ухода из жизни Раиса Горбачева начала работать над рукописью под заголовком «О чем болит сердце». Остался подробный план этой несостоявшейся книги и множество заметок. В фильме будут опубликованы личные записи Раисы Максимовны, которые она делала от руки на многочисленных листках. В него также войдут воспоминания самых близких людей — Михаила Горбачева, дочери Ирины Вирганской и сестры Людмилы Титаренко.
Сценарная группа «Творческий цех» во главе с Марией Кацал приступила к работе с архивами Горбачев-фонда. Зрители впервые увидят уникальные кадры Раисы Максимовны, которые до этого никогда не транслировались. Также в фильме будут использованы современные компьютерные технологии. Киностудия готовит заявку в Минкультуры России на поддержку проекта.
Раиса Горбачева стала первой супругой главы СССР, которая решилась выйти на публику. Она свободно говорила по-английски и на равных общалась с мировыми лидерами. Активно занималась благотворительной и общественной деятельностью, в том числе организовала Советский фонд культуры. В мире ею восхищались и ставили в один ряд с Жаклин Кеннеди и Маргарет Тэтчер. В то время как население СССР относилось к собственной первой леди неоднозначно из-за модных нарядов, многочисленных визитов за границу и публичных выступлений.
обсуждение >>