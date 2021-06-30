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«Благие знамения» получат второй сезон

30 июня
2021 год

Новости кино >>
30 июня 2021
Фантастический сериал «Благие знамения» по мотивам одноименного романа Терри Пратчетта и Нила Геймана продлили на второй сезон. В новых эпизодах Майкл Шин и Дэвид Теннант вновь воплотят образы ангела Азирафаэля и демона Кроули, сообщает Deadline.

«Благие знамения» получат второй сезон

Изначально проект разрабатывался как мини-сериал и не предполагал продолжение, поэтому сюжет второго сезона выйдет за рамки первоисточника. Предотвратив апокалипсис, Азирафаэль и Кроули начнут мирную жизнь среди простых смертных в лондонском Сохо. Но вскоре к ним нагрянет некий посланник, хранящий удивительную тайну.

В режиссерское кресло вернется Дуглас Маккиннон, а Нил Гейман снова выступит в качестве продюсера. Съемки стартуют в этом году в Шотландии. Второй сезон будет состоять из шести эпизодов и выйдет на стриминговой платформе Amazon Prime.
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