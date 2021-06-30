«Благие знамения» получат второй сезон

Фантастический сериал «Благие знамения
» по мотивам одноименного романа Терри Пратчетта
и Нила Геймана
продлили на второй сезон. В новых эпизодах Майкл Шин
и Дэвид Теннант
вновь воплотят образы ангела Азирафаэля и демона Кроули, сообщает Deadline
.
Изначально проект разрабатывался как мини-сериал и не предполагал продолжение, поэтому сюжет второго сезона выйдет за рамки первоисточника. Предотвратив апокалипсис, Азирафаэль и Кроули начнут мирную жизнь среди простых смертных в лондонском Сохо. Но вскоре к ним нагрянет некий посланник, хранящий удивительную тайну.
В режиссерское кресло вернется Дуглас Маккиннон
, а Нил Гейман снова выступит в качестве продюсера. Съемки стартуют в этом году в Шотландии. Второй сезон будет состоять из шести эпизодов и выйдет на стриминговой платформе Amazon Prime.
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