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Герой Дмитрия Куличкова спасает соседку от домашнего насилия

30 июня
2021 год

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30 июня 2021
Кино-Театр.Ру представляет онлайн-премьеру короткометражной картины «Мы — значит» режиссера Игоря Марченко.



Олег работает в мастерской по ремонту часов и живет спокойной, одинокой жизнью, точно по расписанию. У начальства он на хорошем счету, хотя с коллегами, шумными бездельниками, общий язык найти не стремится. Единственная, с кем хоть иногда разговаривает герой, — соседка по лестничной клетке, Катя. Ее жизнь, которую Олег невольно подслушивает через стенку, в отличие от его, не одинока и, что самое печальное, не спокойна. Две противоположности, вопреки всему, притягиваются — и создают хаос.

Герой Дмитрия Куличкова спасает соседку от домашнего насилия

«Это фильм о домашнем насилии и крайностях. О ментальных проблемах людей определённой эпохи, живущих на периферии и, по сути, ставших невидимками, потому что никому не нужны. Есть определенная двойственность человеческой натуры, когда такая, казалось бы, совсем очеловеченная вещь как любовь, идет рука об руку с весьма жесткими, первобытными, животными инстинктами и порывами», — рассказывает режиссер.

Главные роли в картине сыграли Дмитрий Куличков, Ольга Сташкевич, Олег Каменщиков, Андрей Перунов, Павел Сердюк, Сергей Анохин. Игорь Марченко является также и автором сценария картины.

Герой Дмитрия Куличкова спасает соседку от домашнего насилия

«Мы – значит» стал лауреатом Национальной Премии кинокритики и кинопрессы «Белый Слон». Фильм участвовал в нескольких российских и международных киносмотрах, в том числе был показан в программах ММКФ, фестивалей «Восток и Запад» и «Амурская осень», где получил приз за лучшую женскую роль, а также в Турции и Польше.
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Герой Дмитрия Куличкова спасает соседку от домашнего насилия фотографии
Герой Дмитрия Куличкова спасает соседку от домашнего насилия фотографии
Герой Дмитрия Куличкова спасает соседку от домашнего насилия фотографии
Герой Дмитрия Куличкова спасает соседку от домашнего насилия фотографии
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