Сергей Марин и Мария Лисовая попали в «Ювенальную историю»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки восьмисерийной драмы «Ювенальная история» о паре, которой ради совместного счастья предстоит украсть собственного ребенка. Главные роли исполняют Сергей Марин и Мария Лисовая, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ».
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
По сюжету Олег и Ольга живут в небольшом пограничном городе и собираются пожениться, пока парень не узнает, что возлюбленная изменила ему с заезжим финским бизнесменом. Спустя десять лет она возвращается в Россию из Финляндии и обращается к Олегу за помощью. Выясняется, что у него есть сын Витя, которого отобрали финские органы опеки после разрыва Яны с бизнесменом. Решить проблему через суд не получается, и тогда родители идут на крайние меры, решаясь выкрасть мальчика.
«Тема ювенальной системы в мире очень спорная. Я думаю, что никто не в праве разрывать связь матери и ребенка, но в каждой отдельной ситуации есть множество сложнейших аспектов. Так вот, наш проект — это возможность попытаться объективно посмотреть со всех сторон на эту систему: со стороны родителей, которые попали в отчаянную ситуацию, со стороны ребенка, который является жертвой обстоятельств от него независящих, со стороны системы и закона. Моя задача как режиссера — попытаться исследовать тему и рассказать честную историю отдельно взятой семьи», — отметил режиссер-постановщик Руслан Паушу.
Премьера драмы «Ювенальная история» состоится на Первом канале.
обсуждение >>