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Стартовали съемки «Свободного падения» с Александром Кузнецовым

30 июня
2021 год

Новости кино >>
30 июня 2021
В Москве начались съемки фантастического триллера «Свободное падение» — монофильма с Александром Кузнецовым в главной роли. Режиссером и соавтором сценария выступает Олег Уразайкин, для которого этот проект станет дебютом в полнометражном игровом кино, сообщает пресс-служба киностудии «План 9».

Стартовали съемки «Свободного падения» с Александром Кузнецовым
фото: Пресс-служба киностудии «План 9»

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Из-за аварии на орбите Земли космонавт Максим Бортников оказывается один в открытом космосе. На связь с ним выходит Анна, которая находится где-то на космической станции, и ей тоже нужна помощь. Она уговаривает Максима продолжать бороться и ведет его к спасательной капсуле.

«Мы работаем над проектом уже более трех лет. «Свободное падение» станет первой в России картиной, которая будет полностью снята в виртуальных декорациях с применением новейших технологий. Такие технологии получили широкое распространение во время съемок сериала «Мандалорец». Благодаря им зрители почувствуют себя полноценными участниками невероятного космического путешествия», — рассказывает генеральный продюсер Роман Борисевич.

Стартовали съемки «Свободного падения» с Александром Кузнецовым
фото: Пресс-служба киностудии «План 9»

«Мне всегда нравилось смотреть на свою работу как на научное исследование. В мире нашего фильма случается только то, что с научной точки зрения может произойти в ближайшем будущем. 97 процентов пространства фильма — нарисованные космические «пейзажи», выведенные на экран большого размера, на фоне которого мы снимаем. Эта новейшая технология требует от нас изобретать вещи, которые никто раньше не делал», — говорит оператор картины Федор Лясс.

Съемки «Свободного падения» будут проходить в павильонах «Главкино» до начала августа.
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