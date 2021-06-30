Стартовали съемки «Свободного падения» с Александром Кузнецовым

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Премьера мелодрамы «За витриной» состоится 5 июля на «Dомашнем»

Сергей Басок и Елизавета Фалей расскажут историю любви бизнесмена и продавщицы

30 июня

Сергей Марин и Мария Лисовая попали в «Ювенальную историю»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки драмы о паре, которая попытается вернуть родительские права