Ноа Уайлу исполнилось 50 лет

Сегодня, 4 июня, исполнилось 50 лет художественному продюсеру театральной компании The Blank Theater Company, мужу актрисы Сары Уэллс, популярному американскому актёру, режиссёру, продюсеру и сценаристу Ноа Уайлу, запомнившемуся зрителям по роли доктора Джона Картера в сериале «Скорая помощь».
Ноа Страуссер Спир Уайли родился в Голливуде 4 июня 1971 года в семье медсестры Марджори Спир и инженера-электрика Стивена Уайли. Он был третьим из семерых детей. Родители расстались в конце 70-х, а позднее его мать вышла замуж за кинореставратора Джеймса Катца. Ной получил образование в школе Тэчер в калифорнийском городе Оухай, закончив её в 1989-м. Во время посещения занятий по театральному искусству в Северо-западном университете был награждён за одну из написанных им пьес. После окончания обучения занимался с преподавателем актёрского мастерства Ларри Моссом.
В кино дебютировал ещё в 1984-м, представ в эпизодическом образе молодого человека в комедийном вестерне Пола Бартела «Страсть в пыли». Далее последовали съёмки в картинах «Нечестные сердца» и «Несколько хороших парней», где он получил первую серьёзную роль. В 1994-м впервые появился в качестве доктора Картера в «Скорой помощи», где продержался до 15-го сезона, который завершил сериал в 2009-м.
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