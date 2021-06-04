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Ноа Уайлу исполнилось 50 лет

4 июня
2021 год

Новости кино >>
4 июня 2021
Сегодня, 4 июня, исполнилось 50 лет художественному продюсеру театральной компании The Blank Theater Company, мужу актрисы Сары Уэллс, популярному американскому актёру, режиссёру, продюсеру и сценаристу Ноа Уайлу, запомнившемуся зрителям по роли доктора Джона Картера в сериале «Скорая помощь».

Ноа Уайлу исполнилось 50 лет

Ноа Страуссер Спир Уайли родился в Голливуде 4 июня 1971 года в семье медсестры Марджори Спир и инженера-электрика Стивена Уайли. Он был третьим из семерых детей. Родители расстались в конце 70-х, а позднее его мать вышла замуж за кинореставратора Джеймса Катца. Ной получил образование в школе Тэчер в калифорнийском городе Оухай, закончив её в 1989-м. Во время посещения занятий по театральному искусству в Северо-западном университете был награждён за одну из написанных им пьес. После окончания обучения занимался с преподавателем актёрского мастерства Ларри Моссом.

В кино дебютировал ещё в 1984-м, представ в эпизодическом образе молодого человека в комедийном вестерне Пола Бартела «Страсть в пыли». Далее последовали съёмки в картинах «Нечестные сердца» и «Несколько хороших парней», где он получил первую серьёзную роль. В 1994-м впервые появился в качестве доктора Картера в «Скорой помощи», где продержался до 15-го сезона, который завершил сериал в 2009-м.

Ноа Уайлу исполнилось 50 лет
фото: в образе доктора Джона Картера

В 1999-м сыграл Стива Джобса в документальной драме «Пираты Силиконовой долины», а спустя пять лет стал Флинном Карсеном в «Библиотекаре», положившем начало трилогии и продолженном в виде шоу «Библиотекари», над которым Уайл работал в качестве, режиссёра, продюсера и сценариста. Запомнился также как Том Мейсон в фантастическом сериале «Рухнувшие небеса». Засветился в таких фильмах и сериалах, как «Свингеры», «Друзья», «Улица Сезам», «Взрыв», «Донни Дарко», «С меня хватит!», «Буш», «Уотергейт. Крушение Белого дома», «Романовы» и «Красная линия». Всего на счету актёра более 50 ролей в кино и на телевидении.

Обладатель 12 престижных наград, включая четыре премии Гильдии актёров и «Сатурн». Озвучил своих персонажей в видеоиграх по «Скорой помощи» и «Рухнувшим небесам».
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