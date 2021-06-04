Самара Уивинг и Кэтрин Уотерстон сыграют в «Вавилоне» Дэмьена Шазелла

Новая работа Дэмьена Шазелла
«Вавилон
» обросла солидной актёрской командой, уверяет Deadline
.
В драму на днях записались Самара Уивинг
, Кэтрин Уотерстон
, Макс Мингелла
, Фли
, Лукас Хаас
, Эрик Робертс
, Пи Джей Бирн
, Рори Сковел
и Дэймон Гаптон
. Они составят компанию заявленным ранее Брэду Питту
, Марго Робби
, Йовану Адепо
, Диего Кальве
и Ли Юн Ли
.
Действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе 1920-х, во время перехода от немого кино к звуковому – со всеми его взлетами и падениями. Ключевые персонажи закреплены за Робби и Питтом. Премьеру, скорее всего, следует ожидать в конце 2022 года.
Летом 2019-го Шазелл планировал
позвать на одну из главных ролей – секс-символа той киноэпохи – Эмму Стоун
, работавшую с ним на «Ла-Ла Ленде
», но, видимо, не сложилось.
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