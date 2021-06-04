Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Самара Уивинг и Кэтрин Уотерстон сыграют в «Вавилоне» Дэмьена Шазелла

4 июня
2021 год

Новости кино >>
4 июня 2021
Новая работа Дэмьена Шазелла «Вавилон» обросла солидной актёрской командой, уверяет Deadline.

В драму на днях записались Самара Уивинг, Кэтрин Уотерстон, Макс Мингелла, Фли, Лукас Хаас, Эрик Робертс, Пи Джей Бирн, Рори Сковел и Дэймон Гаптон. Они составят компанию заявленным ранее Брэду Питту, Марго Робби, Йовану Адепо, Диего Кальве и Ли Юн Ли.


Действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе 1920-х, во время перехода от немого кино к звуковому – со всеми его взлетами и падениями. Ключевые персонажи закреплены за Робби и Питтом. Премьеру, скорее всего, следует ожидать в конце 2022 года.

Летом 2019-го Шазелл планировал позвать на одну из главных ролей – секс-символа той киноэпохи – Эмму Стоун, работавшую с ним на «Ла-Ла Ленде», но, видимо, не сложилось.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Создатель «Ла-Ла Ленда» вновь хочет взяться за историю кино, причем с Эммой Стоун
персоны
Йован АдепоПи Джей БирнМакс МингеллаБрэд ПиттМарго РоббиЭрик РобертсЭмма СтоунСамара УивингКэтрин УотерстонФлиЛукас ХаасДэмьен Шазелл
фильмы
Ла-Ла Ленд

анонс

Скорбим

Николай Завгородний
3 июня ушёл из жизни актёр Николай Завгородний.
Сергей Шадрин
3 июня ушёл из жизни актёр Сергей Шадрин.
Валерий Шептекита
3 июня ушёл из жизни актёр Валерий Шептекита.
Вера Ефремова
2 июня ушла из жизни театральный режиссёр, педагог Вера Ефремова.
Андрей Погребинский
2 июня ушёл из жизни актёр Андрей Погребинский.
Наталья Зорина
23 мая ушла из жизни актриса Наталья Зорина.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Дмитрий Варшавский
Алёна Галлиардт
Роман Евдокимов
Софья Карабулина
Евгений Косырев
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Брюс Дерн
Анджелина Джоли
Кит Дэвид
Альфред Мюллер
Юлиан Свежевский
Изабелла Скорупко
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Круэлла
комедия, криминальный фильм
США, 2021
Тихое место 2
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Выбор Фредерика Фитцелла
детектив, мистика, триллер
Канада, 2021
Итальянские каникулы
комедия
Италия, 2020
Кино за 7 дней. Альманах
драма, мелодрама
Россия, 2021
Мейнстрим
драма
США, 2020
Папа
драма
Россия, 2021
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Четыре сапога и барсук
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Норвегия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен