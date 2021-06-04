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Софи Тёрнер присоединилась к драме «Лестница»

4 июня
2021 год

Новости кино >>
4 июня 2021
Софи Тёрнер спустя два года после завершения «Игры престолов» решила вновь поработать с HBO. Актриса согласилась сыграть в многосерийной драме по мотивам документального фильма «Лестница» (Staircase) об убийстве, расследование которого затянулось на 16 лет, уточняет The Hollywood Reporter.

Софи Тёрнер присоединилась к драме «Лестница»
фото: reddit.com

Жан-Ксавье де Листрад снял в 2004 году «Лестницу», где исследовал реальную историю гибели Кэтлин Питерсон, которую нашли мёртвой на лестнице собственного дома. Главным подозреваемым был её муж — писатель Майкл Питерсон, чей образ воплотит Колин Фёрт. Тернер получила роль Маргарет Рэтклифф, приёмной дочери Питерсонов.

В сериале также появятся Тони Коллетт, Жюльет Бинош, Розмари ДеУитт и Паркер Поузи. Режиссёрское кресло займёт Антонио Кампос. Он будет работать над шестью из восьми эпизодами и напишет сценарий в соавторстве с Мэгги Кон. Премьера состоится на платформе HBO Max.
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