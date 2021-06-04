Софи Тёрнер присоединилась к драме «Лестница»

Софи Тёрнер
спустя два года после завершения «Игры престолов
» решила вновь поработать с HBO. Актриса согласилась сыграть в многосерийной драме по мотивам документального фильма «Лестница
» (Staircase) об убийстве, расследование которого затянулось на 16 лет, уточняет The Hollywood Reporter
.
Жан-Ксавье де Листрад
снял в 2004 году «Лестницу
», где исследовал реальную историю гибели Кэтлин Питерсон, которую нашли мёртвой на лестнице собственного дома. Главным подозреваемым был её муж — писатель Майкл Питерсон, чей образ воплотит Колин Фёрт
. Тернер получила роль Маргарет Рэтклифф, приёмной дочери Питерсонов.
В сериале также появятся Тони Коллетт
, Жюльет Бинош
, Розмари ДеУитт
и Паркер Поузи
. Режиссёрское кресло займёт Антонио Кампос
. Он будет работать над шестью из восьми эпизодами и напишет сценарий в соавторстве с Мэгги Кон
. Премьера состоится на платформе HBO Max.
обсуждение >>