Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Донни Йен встретится с Джоном Уиком

4 июня
2021 год

Новости кино >>
4 июня 2021
Донни Йен утверждён на одну из ролей в четвёртом «Джоне Уике» Чада Стахелски. Согласно Deadline, актёр предстанет в качестве старого друга титульного персонажа в исполнении Киану Ривза. Обоих героев объединяют общая история и одни и те же враги.

Донни Йен встретится с Джоном Уиком
фото: ew.com

Режиссёр рад тому, что Йен присоединился к экшен-серии, и с нетерпением ждёт возможности поработать с ним.

Ранее к фильму присоединилась японо-британская певица Рина Саваяма. За сценарий отвечают Шэй Хаттен и Майкл Финч. Продюсерская команда состоит из Бэзила Иваныка, Эрики Ли и Стахелски. Ривз числится исполнительным продюсером. Съёмки четвёртой главы, стартующие этим летом, пройдут во Франции, Германии и Японии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Женскому спин-оффу «Джона Уика» нашли режиссера
Третья часть «Джона Уика» будет называться «Парабеллум»
Чад Стахелски приступил к съёмкам третьей главы «Джона Уика»
персоны
Бэзил ИваныкДонни ЙенКиану РивзЧад СтахелскиМайкл Финч
фильмы
Джон Уик

анонс

Скорбим

Николай Завгородний
3 июня ушёл из жизни актёр Николай Завгородний.
Сергей Шадрин
3 июня ушёл из жизни актёр Сергей Шадрин.
Валерий Шептекита
3 июня ушёл из жизни актёр Валерий Шептекита.
Вера Ефремова
2 июня ушла из жизни театральный режиссёр, педагог Вера Ефремова.
Андрей Погребинский
2 июня ушёл из жизни актёр Андрей Погребинский.
Наталья Зорина
23 мая ушла из жизни актриса Наталья Зорина.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Дмитрий Варшавский
Алёна Галлиардт
Роман Евдокимов
Софья Карабулина
Евгений Косырев
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Брюс Дерн
Анджелина Джоли
Кит Дэвид
Альфред Мюллер
Юлиан Свежевский
Изабелла Скорупко
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Круэлла
комедия, криминальный фильм
США, 2021
Тихое место 2
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Выбор Фредерика Фитцелла
детектив, мистика, триллер
Канада, 2021
Итальянские каникулы
комедия
Италия, 2020
Кино за 7 дней. Альманах
драма, мелодрама
Россия, 2021
Мейнстрим
драма
США, 2020
Папа
драма
Россия, 2021
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Четыре сапога и барсук
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Норвегия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен