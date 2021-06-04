Донни Йен встретится с Джоном Уиком

Донни Йен
утверждён на одну из ролей в четвёртом «Джоне Уике
» Чада Стахелски
. Согласно Deadline
, актёр предстанет в качестве старого друга титульного персонажа в исполнении Киану Ривза
. Обоих героев объединяют общая история и одни и те же враги.
Режиссёр рад тому, что Йен присоединился к экшен-серии, и с нетерпением ждёт возможности поработать с ним.
Ранее к фильму присоединилась японо-британская певица Рина Саваяма
. За сценарий отвечают Шэй Хаттен
и Майкл Финч
. Продюсерская команда состоит из Бэзила Иваныка
, Эрики Ли
и Стахелски. Ривз числится исполнительным продюсером. Съёмки четвёртой главы, стартующие этим летом, пройдут во Франции, Германии и Японии.
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