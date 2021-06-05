Зрители выберут лучшие сериалы «Лаборатории ужасов»

ТВ-3 при поддержке ВКонтакте доверит зрителям решить судьбу одного из пяти пилотов-финалистов «Лаборатории ужасов» – второго хоррор-акселератора, организованного телеканалом совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production. Только один проект получит продолжение и станет полноценным сериалом, а повлиять на это может каждый проголосовавший, уточняет пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
С 31 мая по 4 июня каждый день в группе ТВ-3 ВКонтакте публиковались видео с подробным описанием сюжета и работы над ним. Зрительское голосование продлится до 8 июня, а уже 9 июня станет известно имя победителя.
Стоит ли герою Максима Костромыкина и дальше выполнять приказы человека в коме? Какова реальная цена победы в онлайн-турнире популярной видеоигры для персонажа Аскара Нигамедзянова? Куда исчезают люди, снявшие офис в здании старинного московского завода и оставшиеся в нём переночевать? Чем опасен четвёртый этаж обычной многоэтажки и почему жильцы выжгли кнопку этажа в лифте? И можно ли сдать экзамен, если твой профессор – маньяк?
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Пять новых, абсолютно разных по стилю и содержанию работ, снятых в разных городах страны от Санкт-Петербурга до Уфы, покажут, как много страхов скрывается в привычных декорациях городских улиц, подъездов и общежитий.
Закрытая кинопремьера проектов состоялась 13 мая в московском кинотеатре «Октябрь». Все фильмы финалистов второго хоррор-акселератора можно будет в скором времени увидеть на ТВ-3 и в программах самых популярных международных хоррор-фестивалей.
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