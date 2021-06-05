Исполнилось 90 лет со дня рождения французского режиссёра Жака Деми

Сегодня, 5 июня, исполнилось 90 лет со дня рождения яркого представителя французской «Новой волны», мастера музыкального кино, выдающегося режиссёра, сценариста, продюсера и актёра Жака Деми
, подарившего зрителям «Шербурские зонтики
» с Катрин Денёв
.
Жак Луи Раймон Марсель Деми
родился 5 июня 1931 года в провинциальном городке Поншато на атлантическом побережье Франции. Прославился как автор музыкальных фильмов. В кино дебютировал в 1951-м постановкой короткометражной ленты «Мёртвые горизонты
». В 1959-м сыграл эпизодическую роль полицейского в шедевре Франсуа Трюффо
«Четыреста ударов
», а через год засветился в эпизоде картины Жака Риветта
«Париж принадлежит нам
».
После целого ряда короткометражек в 1961-м состоялся его полнометражный режиссёрский дебют «Лола
», благодаря которому зритель познакомился с новой звездой французского кино Анук Эме
. Затем последовали одна из новелл в альманахе «Семь смертных грехов
», «Залив ангелов
» с Жанной Моро
и незабываемые «Шербурские зонтики», ставшие визитной карточкой режиссёра. Некоторые из песен, написанных для первых полнометражных работ Деми Мишелем Леграном
, стали широко известны. «Шербурские зонтики» принесли ему три награды Каннского кинофестиваля, включая «Золотую пальмовую ветвь», и три номинации на «Оскар».
В 1967-м вышли «Девушки из Рошфора
», где солировали Денёв и её сестра Франсуаза Дорлеак
, однако фильм не обрёл популярности предыдущей работы. В 1969-м Деми поставил в США свой первый англоязычный фильм «Ателье моделей
», который сам же спродюсировал, а следом за этим, снова во Франции, — «Ослиную шкуру
» по сказке Шарля Перро
. Всего за свою жизнь он успел поставить 21 картину, включая «Волынщика
», «Слегка беременного
», «Леди Оскар
», «Комнату в городе
», «Луизиану
» и «Парковку
». Последние работы мастера — «Вертящийся столик
» и «Три билета на 26-ое
» — вышли в 1988-м.
Обладатель 14 престижных наград, включая приз Берлинале за документальную короткометражку «Башмачки из долины Луары
» и Приз Луи Деллюка. Был женат на Аньес Варда
, их сын Матьё Деми
стал актёром. Жак Деми умер 27 октября 1990-го в Париже.
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