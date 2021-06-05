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Исполнилось 90 лет со дня рождения французского режиссёра Жака Деми

5 июня
2021 год

Новости кино >>
5 июня 2021
Сегодня, 5 июня, исполнилось 90 лет со дня рождения яркого представителя французской «Новой волны», мастера музыкального кино, выдающегося режиссёра, сценариста, продюсера и актёра Жака Деми, подарившего зрителям «Шербурские зонтики» с Катрин Денёв.

Исполнилось 90 лет со дня рождения французского режиссёра Жака Деми
фото: telerama.fr

Жак Луи Раймон Марсель Деми родился 5 июня 1931 года в провинциальном городке Поншато на атлантическом побережье Франции. Прославился как автор музыкальных фильмов. В кино дебютировал в 1951-м постановкой короткометражной ленты «Мёртвые горизонты». В 1959-м сыграл эпизодическую роль полицейского в шедевре Франсуа Трюффо «Четыреста ударов», а через год засветился в эпизоде картины Жака Риветта «Париж принадлежит нам».

После целого ряда короткометражек в 1961-м состоялся его полнометражный режиссёрский дебют «Лола», благодаря которому зритель познакомился с новой звездой французского кино Анук Эме. Затем последовали одна из новелл в альманахе «Семь смертных грехов», «Залив ангелов» с Жанной Моро и незабываемые «Шербурские зонтики», ставшие визитной карточкой режиссёра. Некоторые из песен, написанных для первых полнометражных работ Деми Мишелем Леграном, стали широко известны. «Шербурские зонтики» принесли ему три награды Каннского кинофестиваля, включая «Золотую пальмовую ветвь», и три номинации на «Оскар».


В 1967-м вышли «Девушки из Рошфора», где солировали Денёв и её сестра Франсуаза Дорлеак, однако фильм не обрёл популярности предыдущей работы. В 1969-м Деми поставил в США свой первый англоязычный фильм «Ателье моделей», который сам же спродюсировал, а следом за этим, снова во Франции, — «Ослиную шкуру» по сказке Шарля Перро. Всего за свою жизнь он успел поставить 21 картину, включая «Волынщика», «Слегка беременного», «Леди Оскар», «Комнату в городе», «Луизиану» и «Парковку». Последние работы мастера — «Вертящийся столик» и «Три билета на 26-ое» — вышли в 1988-м.

Обладатель 14 престижных наград, включая приз Берлинале за документальную короткометражку «Башмачки из долины Луары» и Приз Луи Деллюка. Был женат на Аньес Варда, их сын Матьё Деми стал актёром. Жак Деми умер 27 октября 1990-го в Париже.
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Исполнилось 90 лет со дня рождения французского режиссёра Жака Деми фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения французского режиссёра Жака Деми фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения французского режиссёра Жака Деми фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения французского режиссёра Жака Деми фотографии
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