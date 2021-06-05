Съёмки «Индианы Джонса 5» начнутся в июне

Съёмки пятой части «Индианы Джонса
» начнутся на следующей неделе в Великобритании. Снимать планируют на студии «Пайнвуд» и в других локациях страны, уточняет Deadline
.
Харрисон Форд
вернётся к образу археолога. В картине также заняты Мадс Миккельсен
, Фиби Уоллер-Бридж
, Бойд Холбрук
, Томас Кречман
и Шонетт Рене Уилсон
.
Режиссёрское кресло займёт Джеймс Мэнголд
, а Стивен Спилберг
, снявший четыре части «Индианы», будет продюсировать картину. Музыку напишет бессменный композитор серии Джон Уильямс
. Кинотеатральная премьера намечена на 29 июля 2022 года.
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