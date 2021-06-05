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Съёмки «Индианы Джонса 5» начнутся в июне

5 июня
2021 год

Новости кино >>
5 июня 2021
Съёмки пятой части «Индианы Джонса» начнутся на следующей неделе в Великобритании. Снимать планируют на студии «Пайнвуд» и в других локациях страны, уточняет Deadline.

Съёмки «Индианы Джонса 5» начнутся в июне
фото: deadline.com

Харрисон Форд вернётся к образу археолога. В картине также заняты Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук, Томас Кречман и Шонетт Рене Уилсон.

Режиссёрское кресло займёт Джеймс Мэнголд, а Стивен Спилберг, снявший четыре части «Индианы», будет продюсировать картину. Музыку напишет бессменный композитор серии Джон Уильямс. Кинотеатральная премьера намечена на 29 июля 2022 года.
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