Гленн Клоуз записалась в ремейк «Близнецов»

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Картину будут снимать в Великобритании

Исполнилось 90 лет со дня рождения французского режиссёра Жака Деми

5 июня

Зрители выберут лучшие сериалы «Лаборатории ужасов»

Голосование продлится до 8 июня, а уже 9 июня станет известно имя победителя второго хоррор-акселератора, организованного ТВ-3