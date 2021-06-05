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Гленн Клоуз записалась в ремейк «Близнецов»

5 июня
2021 год

Новости кино >>
5 июня 2021
Гленн Клоуз составит компанию Джошу Бролину и Питеру Динклэйджу в комедии «Братья», сообщает The Hollywood reporter.


Режиссёрское кресло фильма доверили создателю фантастической комедии «Зависнуть в Палм-Спрингс» Максу Барбакову. Сценарий написали Итан Коэн и Мэйкон Блэр. Продюсером выступит Эндрю Лазар. Сами Бролин и Динклэйдж стали сопродюсерами картины.

Подробности будущей комедии держатся в секрете, однако источники THR утверждают, что она будет основана на «Близнецах» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито.
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Макс БарбаковМэйкон БлэрДжош БролинДэнни ДеВитоПитер ДинклэйджГленн КлоузИтан Коэн (II)Арнольд Шварценеггер
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БлизнецыЗависнуть в Палм-Спрингс

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