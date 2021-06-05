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5 июня 2021
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Гленн Клоуз записалась в ремейк «Близнецов»
Гленн Клоуз записалась в ремейк «Близнецов»
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Новости кино >>
5 июня 2021
Гленн Клоуз
составит компанию
Джошу Бролину
и
Питеру Динклэйджу
в комедии «
Братья
», сообщает
The Hollywood reporter
.
фото:
cinemacomrapadura.com
Режиссёрское кресло фильма доверили создателю фантастической комедии «
Зависнуть в Палм-Спрингс
»
Максу Барбакову
. Сценарий написали
Итан Коэн
и
Мэйкон Блэр
. Продюсером выступит
Эндрю Лазар
. Сами Бролин и Динклэйдж стали сопродюсерами картины.
Подробности будущей комедии держатся в секрете, однако источники THR утверждают, что она будет основана на «
Близнецах
» с
Арнольдом Шварценеггером
и
Дэнни ДеВито
.
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,
Мэйкон Блэр
,
Джош Бролин
,
Дэнни ДеВито
,
Питер Динклэйдж
,
Гленн Клоуз
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Итан Коэн (II)
,
Арнольд Шварценеггер
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Близнецы
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