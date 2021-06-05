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Дэнни Трэхо позвали в спин-офф «Американской истории ужасов»

5 июня
2021 год

Новости кино >>
5 июня 2021
Дэнни Трэхо сыграет в спин-оффе хоррор-антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов», получившем название «Американские истории ужасов», уверяет Deadline.

Дэнни Трэхо позвали в спин-офф «Американской истории ужасов»
фото: instagram.com

В основной актёрский состав сериала вошли Кевин Макхэйл, Чарльз Мелтон, Нико Гритэм и Дилан Бёрнсайд. Одним из режиссёров шоу заявлена звезда первоисточника Сара Полсон. Премьера состоится в июле на канале Hulu, а финальный эпизод покажут на Хэллоуин.

О сюжете спин-оффа ничего не сообщается. Известно лишь, что зрителей ожидают не связанные друг с другом истории.
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