Дэнни Трэхо позвали в спин-офф «Американской истории ужасов»

Дэнни Трэхо
сыграет в спин-оффе хоррор-антологии Райана Мёрфи
«Американская история ужасов
», получившем название «Американские истории ужасов
», уверяет Deadline
.
В основной актёрский состав сериала вошли Кевин Макхэйл
, Чарльз Мелтон
, Нико Гритэм
и Дилан Бёрнсайд
. Одним из режиссёров шоу заявлена звезда первоисточника Сара Полсон
. Премьера состоится в июле на канале Hulu, а финальный эпизод покажут на Хэллоуин.
О сюжете спин-оффа ничего не сообщается. Известно лишь, что зрителей ожидают не связанные друг с другом истории.
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