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В Москве пройдёт фестиваль «Кино хорошего человека»

6 июня
2021 год

Новости кино >>
6 июня 2021
С 10 по 17 июня в кинотеатрах «Москино Звезда» и «Москино Салют» пройдёт совместный с «Москвич Mag» фестиваль «Кино хорошего человека», посвящённый советскому кино 70-х и начала 80-х. Согласно пресс-службе сети «Москино», эпоха «застоя» подарила нам множество выдающихся фильмов. Именно в это время Илья Авербах, Глеб Панфилов, Вадим Абдрашитов, Аида Манасарова и Виталий Мельников создавали свои скромные шедевры, тихие психологические этюды, которые актуальностью проблем и конфликтов и точностью интонаций производят сегодня даже большее впечатление, чем оттепельное кино предыдущей декады.

Фестиваль откроется в «Художественном» показом Панфиловской «Темы». Картину представят генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая и куратор фестиваля и главный редактор «Москвич Mag» Геннадий Устиян.

В Москве пройдёт фестиваль «Кино хорошего человека»
фото: пресс-служба Москино

Помимо смотра советской классики, в парках «Фили» и «Сокольники» открылись летние кинотеатры, а «Москино Музеон» вернулось с новой прокатной программой и фестивальными показами. Для обеспечения безопасности предусмотрена свободная рассадка с соблюдением дистанции, онлайн-касса и бесконтактная проверка билетов. Чтобы сделать просмотр более комфортным, каждому посетителю будут выдаваться тёплый плед и мягкая подушка. В репертуаре «Москино Фили» и «Москино Сокольники» — новинки проката, специальные показы, детская программа и классика мирового кинематографа. Также в программе мероприятий запланированы лекции о кино, встречи с кинокритиками и режиссёрами.

8 и 22 июня в «Москино Звезда» пройдут первые показы проекта «Киногостиная "Ближний круг"» с кинокритиком Александром Колбовским. Цель проекта — дать возможность общения тем, кто любит, снимает и смотрит кино. Первым фильмом станет синефильская комедия Владимира Котта «Конец фильма», которая, по признанию режиссёра, является одним из его самых выстраданных и личных проектов. А в программу кинобранчей, которая продлится до 26 июня, включены романтическая история внучки Фрэнсиса Форда Копполы Джии «Мейнстрим», экранизация культового романа Виктора Пелевина «Generation "П"», шедевр Мартина Скорсезе «Таксист» и триллер «Аффект» с Беном Уишоу.
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№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:25
Очень люблю проекты Москино - всегда необычные и интересные читать далее>>
Всего сообщений: 1
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