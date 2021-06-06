В Москве пройдёт фестиваль «Кино хорошего человека»

С 10 по 17 июня в кинотеатрах «Москино Звезда» и «Москино Салют» пройдёт совместный с «Москвич Mag» фестиваль «Кино хорошего человека», посвящённый советскому кино 70-х и начала 80-х. Согласно пресс-службе сети «Москино», эпоха «застоя» подарила нам множество выдающихся фильмов. Именно в это время Илья Авербах, Глеб Панфилов, Вадим Абдрашитов, Аида Манасарова и Виталий Мельников создавали свои скромные шедевры, тихие психологические этюды, которые актуальностью проблем и конфликтов и точностью интонаций производят сегодня даже большее впечатление, чем оттепельное кино предыдущей декады.
Фестиваль откроется в «Художественном» показом Панфиловской «Темы». Картину представят генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая и куратор фестиваля и главный редактор «Москвич Mag» Геннадий Устиян.
фото: пресс-служба Москино
Помимо смотра советской классики, в парках «Фили» и «Сокольники» открылись летние кинотеатры, а «Москино Музеон» вернулось с новой прокатной программой и фестивальными показами. Для обеспечения безопасности предусмотрена свободная рассадка с соблюдением дистанции, онлайн-касса и бесконтактная проверка билетов. Чтобы сделать просмотр более комфортным, каждому посетителю будут выдаваться тёплый плед и мягкая подушка. В репертуаре «Москино Фили» и «Москино Сокольники» — новинки проката, специальные показы, детская программа и классика мирового кинематографа. Также в программе мероприятий запланированы лекции о кино, встречи с кинокритиками и режиссёрами.
обсуждение >>