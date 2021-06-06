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Дайджест от 07.06.2021
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«Круэлла» получит продолжение

6 июня
2021 год

Новости кино >>
6 июня 2021
У «Круэллы» появится сиквел, уверяет The Hollywood Reporter. Кутюрье Круэллу Де Виль вновь воплотит Эмма Стоун. К своим обязанностям также вернутся режиссёр Крэйг Гиллеспи и сценарист Тони Макнамара.

«Круэлла» получит продолжение

Релиз новой диснеевской картины состоялся в США 28 мая одновременно в кинотеатрах и на сервисе Disney+. Фильм понравился критикам, а зрители по всему миру занесли в его копилку около 50 миллионов долларов.

Популярная злодейка дебютировала в мультфильме «101 далматинец», вышедшем в 1961 году, а в кинодилогии, стартовавшей в 1996-м, её образ воплотила Гленн Клоуз.
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№ 2
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:26
Что было вполне ожидаемо! читать далее>>
№ 1
миромистин   7.06.2021 - 04:14
еще в финале первого есть завязочка на это дело, фильм вообще отличный, тут добавка не помешает читать далее>>
Всего сообщений: 2
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