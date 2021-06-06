«Круэлла» получит продолжение

У «Круэллы
» появится сиквел, уверяет The Hollywood Reporter
. Кутюрье Круэллу Де Виль вновь воплотит Эмма Стоун
. К своим обязанностям также вернутся режиссёр Крэйг Гиллеспи
и сценарист Тони Макнамара
.
Релиз новой диснеевской картины состоялся в США 28 мая одновременно в кинотеатрах и на сервисе Disney+. Фильм понравился критикам, а зрители по всему миру занесли в его копилку около 50 миллионов долларов.
Популярная злодейка дебютировала в мультфильме «101 далматинец
», вышедшем в 1961 году, а в кинодилогии, стартовавшей в 1996-м, её образ воплотила Гленн Клоуз
.
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