Не стало Резо Габриадзе

В возрасте 84 лет не стало знаменитого грузинского режиссера, сценариста, художника, основателя Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе
, печальную новость Кино-Театр.Ру подтвердил его сын – Лео Габриадзе
.
Резо Габриадзе родился 29 июня 1936 года в Кутаиси. Окончил Тбилисский государственный университет, а затем 1967 — Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. В 1981-м организовал Тбилисский театр марионеток
, который сейчас носит имя Габриадзе. Также ставил драматические спектакли. Его театральные работы побывали на многих престижных международных смотрах. Габриадзе также был успешным художником, скульптором и мастером книжкой графики, работы которого выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Рене, Дижоне.
Однако для широкой публики Габриадзе прославился, прежде всего, как драматург, сотрудничавший с Георгием Данелией
. От трагикомедии «Не горюй!
», в которой действие французского романа Клода Телье переносилось в Грузию на стыке XIX-XX века до легендарных «Мимино
» и «Кин-дза-дза!
».
Литературное и визуальное творчество Резо Габриадзе, всегда наполненное иронией, мудростью, тонкостью и поэтичностью, легко в основу фильма «Знаешь, мама, где я был?
», снятого его сыном – Лео Габриадзе
. Картина, созданная по рассказам Резо, охватывает небольшой период его жизни – детство в послевоенном Кутаиси – и касается в основном событий, скорее, из семейной и личной истории. И хотя история государственная заметным образом проходит через судьбу главного героя, которому то снятся Сталин с Лениным, обсуждающие его будущее (вожди прочат маленькому Резо стать электриком и отправиться работать в Сибирь), то пленный немец начинает работать у дедушки и бабушки Резо, но эти все эпизоды, в которых узнаются реалии тех времен, так вплетены в общую ткань совершенно нереалистичного по сути повествования, наполненного курьезами, фантазиями, парадоксальными диалогами и абсурдными поступками героев, что фильм совершенно растрачивает свою реалистическую подоплеку, и из истории о детстве конкретного, известного многим деятеля культуры превращается в почти фантазийную повесть, где Кутаиси послевоенных лет выглядит сказочным городом, главный герой разговаривает с лягушками и дружит с крысами, а тучи можно разогнать с помощью магических символов и заклинаний (погрозив небу кое-чем). Это фильм-воспоминание, трогательное признание в любви выдающемуся мастеру – Резо Габриадзе, для которого эта работа стала последней.
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