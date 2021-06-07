«Хозяина морей» продолжат в виде приквела

За сценарий отвечает автор «Голоса монстра» и «Поступи хаоса» Патрик Несс. Сюжет будущего фильма будет сосредоточен на предыстории знакомства капитана Джека Обри и судового врача Стивена Матюрена.
Оригинал 2003 года, поставленный Питером Уэйром, повествует об эпохе наполеоновских войн начала XIX века. Действие разворачивается в 1805 году на борту военного британского фрегата «Внезапный». Судно принадлежит Джеку Обри (Расселл Кроу), который является и его капитаном. После столкновения с французским кораблём, фрегат должен уйти в укрытие и залатать пробоины, но вместо этого Обри решает догнать врага. Корабельный хирург Стивен Матюрен (Пол Беттани) противостоит действиям капитана, который доводит команду и корабль до предела возможностей. Лента получила десять номинаций на «Оскар» и заработала в мировом прокате 200 миллионов долларов.
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