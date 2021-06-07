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Дайджест от 07.06.2021
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«Хозяина морей» продолжат в виде приквела

7 июня
2021 год

Новости кино >>
7 июня 2021
Приключенческая картина «Хозяин морей: На краю Земли», основанная на цикле романов Патрика О'Брайана, благодаря студии 20th Century обзаведётся приквелом, уверяет Deadline.

«Хозяина морей» продолжат в виде приквела

За сценарий отвечает автор «Голоса монстра» и «Поступи хаоса» Патрик Несс. Сюжет будущего фильма будет сосредоточен на предыстории знакомства капитана Джека Обри и судового врача Стивена Матюрена.

Оригинал 2003 года, поставленный Питером Уэйром, повествует об эпохе наполеоновских войн начала XIX века. Действие разворачивается в 1805 году на борту военного британского фрегата «Внезапный». Судно принадлежит Джеку Обри (Расселл Кроу), который является и его капитаном. После столкновения с французским кораблём, фрегат должен уйти в укрытие и залатать пробоины, но вместо этого Обри решает догнать врага. Корабельный хирург Стивен Матюрен (Пол Беттани) противостоит действиям капитана, который доводит команду и корабль до предела возможностей. Лента получила десять номинаций на «Оскар» и заработала в мировом прокате 200 миллионов долларов.

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№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:27
Очень люблю Рассела Кроу, но этот фильм как-то пропустила читать далее>>
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персоны
Пол БеттаниРасселл КроуПитер Уэйр
фильмы
Голос монстраПоступь хаосаХозяин морей: На краю Земли

анонс

Деконструкция «Хозяин морей: На краю Земли»

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