Ксавье Долан приступил к съёмкам сериала «Ночь, когда Логан проснулся»

Ксавье Долан
приступил в Торонто к съёмкам своего первого телесериала «Ночь, когда Логан проснулся
», основанного на пьесе Мишеля Бушара
. Фото со съёмочной площадки опубликовано в Инстаграме
канадской дистрибьюторской компании VVS Films.
Действие шоу разворачивается в 1990-е, а в центре сюжета оказываются трое друзей — Логан, Джулс и его сестра Мими. Они проводят много времени друг с другом, однако всему приходит конец, когда Логан насилует Мими. Спустя тридцать лет женщина возвращается домой после смерти её матери, чтобы собственными глазами увидеть, как тайны, похороненные глубоко в прошлом, всплывают на поверхность.
Главные роли в сериале исполнят актёры, задействованные в театральной постановке по пьесе Бушара. Производством занимаются компании Canal+, Quebecor Content и Studiocana. Премьера запланирована на 2022-й.
обсуждение >>