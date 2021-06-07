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Ксавье Долан приступил к съёмкам сериала «Ночь, когда Логан проснулся»

7 июня
2021 год

Новости кино >>
7 июня 2021
Ксавье Долан приступил в Торонто к съёмкам своего первого телесериала «Ночь, когда Логан проснулся», основанного на пьесе Мишеля Бушара. Фото со съёмочной площадки опубликовано в Инстаграме канадской дистрибьюторской компании VVS Films.

Ксавье Долан приступил к съёмкам сериала «Ночь, когда Логан проснулся»
фото: instagram.com

Действие шоу разворачивается в 1990-е, а в центре сюжета оказываются трое друзей — Логан, Джулс и его сестра Мими. Они проводят много времени друг с другом, однако всему приходит конец, когда Логан насилует Мими. Спустя тридцать лет женщина возвращается домой после смерти её матери, чтобы собственными глазами увидеть, как тайны, похороненные глубоко в прошлом, всплывают на поверхность.

Главные роли в сериале исполнят актёры, задействованные в театральной постановке по пьесе Бушара. Производством занимаются компании Canal+, Quebecor Content и Studiocana. Премьера запланирована на 2022-й.
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№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:27
Очень интересно будет посмотреть на кино от этого режиссера! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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