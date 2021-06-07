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«Отчаянные дольщики» во главе с Михаилом Трухиным взяли в заложники Максима Лагашкина

7 июня
2021 год

Новости кино >>
7 июня 2021
Режиссёр Илья Фарфель приступил в Москве к съёмкам социальной комедии «Отчаянные дольщики» производства студии Yellow, Black and White. Согласно пресс-службе фильма, главные роли в нём исполняют Михаил Трухин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Никита Кологривый, Ольга Веникова, Александра Флоринская и Григорий Сиятвинда.

«Отчаянные дольщики» во главе с Михаилом Трухиным взяли в заложники Максима Лагашкина
фото: пресс-служба фильма

«Я переехал в Россию четыре года назад из США, а до этого жил в Израиле. Поэтому, признаюсь, не слышал про обманутых дольщиков до начала работы над проектом. Я был шокирован тем, что такие ситуации происходят, и сразу стало понятно, что об этом нужно говорить. Я изучил огромное количество материалов, читал истории про недострои в Москве и других городах, посмотрел много роликов на Youtube. Удивительно, что такая актуальная тема последних пару десятков лет оказалась абсолютно не затронутой в кино. Мы решили рассказать эти жизненные истории через наших героев — обычных среднестатистических людей, которые оказались в сложных обстоятельствах, но не теряют чувства юмора. Поэтому не смотря на то, что в фильме много реализма, фантазии там будет ещё больше», — рассказал Илья Фарфель.

Зрителей ожидает история двух среднестатистических семейных пар, которые сталкиваются с ушлым застройщиком. Получив от него котлован вместо долгожданного «домашнего очага», они вынуждены взять ситуацию в свои руки и отправиться на баррикады войны с несправедливостью. Вот только пленных брать они не планировали, и что делать с главой строительной компании, который по нелепому стечению обстоятельств оказался их заложником, — не знает никто.

«Отчаянные дольщики» во главе с Михаилом Трухиным взяли в заложники Максима Лагашкина
фото: пресс-служба фильма

«Это история про меня. 25 лет назад я сам нарвался на мошенников: внёс залог за дом в Ленинградской области, а земля оказалась под арестом. Я благодарен следователю, которому хватило терпения разрешить проблему. Спустя три года мне вернули деньги, но это были очень сложные три года. Поэтому могу сказать на собственном опыте, что люди способны на отчаянные поступки в такой ситуации. Фильм именно об этом», — поделился своими воспоминаниями Михаил Трухин.

За визуальную составляющую ленты отвечают оператор Максим Миханюк, художник-постановщик Дарья Эдокова, художник по костюмам Евгения Макеева и художник по гриму Евгения Малай.

«Отчаянные дольщики» во главе с Михаилом Трухиным взяли в заложники Максима Лагашкина
фото: пресс-служба фильма

По словам Максима Лагашкина, ему «понравились сценарий и то, что по сюжету мне приходится самому делать — огромное количество жёстких, но смешных трюков, и плюс с режиссёром Ильёй Фарфелем мы уже работали, и поэтому я достаточно быстро и легко согласился. Хотя сначала меня пробовали на другую роль, но в итоге я играю застройщика, который "кинул" дольщиков, и они решили его наказать. Не могу сказать, что мой герой — прекрасный человек, но дело в том, что в этой истории нет ни одного положительного героя. Даже хорошие на первый взгляд люди оказываются редкими… экземплярами. На мой взгляд, мы снимаем чёрную комедию о том, как сложно оставаться человеком».

Продюсерская команда фильма состоит из генеральных продюсеров Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Дениса Жалинского, Алексея Троцюка, продюсера Михаила Ткаченко, исполнительного продюсера Анны Рыжиковой и креативных продюсеров Анатолия Молчанова и Вячеслава Зуба, которые являются также авторами сценария.

«Отчаянные дольщики» во главе с Михаилом Трухиным взяли в заложники Максима Лагашкина
фото: пресс-служба фильма

«Незадолго до появления идеи проекта, мы (авторы) взяли ипотеку на строящееся жильё. Начали погружаться в эту тему и неприятно удивились, что далеко не все дома достраиваются. Вот и представили, какого это – вложить последние деньги и остаться ни с чем. Так и зародилась история создания фильма», — вспоминает Вячеслав Зуб, а Анатолий Молчанов считает, что «основной посыл фильма — "это не жизнь такая, это мы такие"».

«Отчаянные дольщики» появятся на экранах кинотеатров в конце 2021 года — начале 2022-го.
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№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:28
Название то ли специально, то ли нечаянно, отсылает к "Отчаянным домохозяйкам" читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Отчаянные дольщики» во главе с Михаилом Трухиным взяли в заложники Максима Лагашкина фотографии
«Отчаянные дольщики» во главе с Михаилом Трухиным взяли в заложники Максима Лагашкина фотографии
«Отчаянные дольщики» во главе с Михаилом Трухиным взяли в заложники Максима Лагашкина фотографии
«Отчаянные дольщики» во главе с Михаилом Трухиным взяли в заложники Максима Лагашкина фотографии
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