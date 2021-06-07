Мини-сериал «Я могу уничтожить тебя» стал триумфатором телепремии BAFTA

Объявлены имена лауреатов телевизионной премии BAFTA
. Среди мини-сериалов победу одержала многосерийная картина «Я могу уничтожить тебя
», а исполнительница главной роли Михаэла Коэл
удостоена звания лучшей актрисы. Шоу также отметили наградами за режиссуру, сценарий и монтаж. Список победителей опубликован на сайте
премии.
Пола Мескала
, сыгравшего в «Нормальных людях
», признали лучшим актёром года. В комедийном жанре призы достались актёрам Чарли Куперу
(«Эта страна
») и Эйми Лоу Вуд
(«Половое воспитание
»). За лучшую мужскую роль второго плана наградили Малачи Кирби
за созданный им образ в мини-сериале «Голос перемен
», а в аналогичной женской номинации награду вручили Рэки Айола
, снявшейся в телефильме «Энтони
».
Лучшей драмой назвали сериал «Спаси меня
», а среди международных программ победил документальный фильм Дэвида Фрэнса
«Добро пожаловать в Чечню
». У «Тёмных начал
» награды за звук и спецэффекты. В категории «Лучшая развлекательная программа» лучшим стало шоу о начинающих музыкантах «Жизнь и рифмы
».
Вручение наград состоялось в воскресенье в телевизионном центре BBC. Церемонию провёл актёр и режиссёр Ричард Айоэйд
.
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