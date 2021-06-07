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Дайджест от 07.06.2021
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Мини-сериал «Я могу уничтожить тебя» стал триумфатором телепремии BAFTA

7 июня
2021 год

Новости кино >>
7 июня 2021
Объявлены имена лауреатов телевизионной премии BAFTA. Среди мини-сериалов победу одержала многосерийная картина «Я могу уничтожить тебя», а исполнительница главной роли Михаэла Коэл удостоена звания лучшей актрисы. Шоу также отметили наградами за режиссуру, сценарий и монтаж. Список победителей опубликован на сайте премии.


Пола Мескала, сыгравшего в «Нормальных людях», признали лучшим актёром года. В комедийном жанре призы достались актёрам Чарли КуперуЭта страна») и Эйми Лоу ВудПоловое воспитание»). За лучшую мужскую роль второго плана наградили Малачи Кирби за созданный им образ в мини-сериале «Голос перемен», а в аналогичной женской номинации награду вручили Рэки Айола, снявшейся в телефильме «Энтони».

Лучшей драмой назвали сериал «Спаси меня», а среди международных программ победил документальный фильм Дэвида Фрэнса «Добро пожаловать в Чечню». У «Тёмных начал» награды за звук и спецэффекты. В категории «Лучшая развлекательная программа» лучшим стало шоу о начинающих музыкантах «Жизнь и рифмы».

Вручение наград состоялось в воскресенье в телевизионном центре BBC. Церемонию провёл актёр и режиссёр Ричард Айоэйд.
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№ 3
Совет-Да-Привет   7.06.2021 - 16:00
Обычный blm сериал. читать далее>>
№ 2
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:28
Интересно, что за сериал такой, раз получает столь хорошие оценки критиков читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Ричард АйоэйдМихаэла КоэлПол МескалДэвид Фрэнс
фильмы
Голос переменНормальные людиПоловое воспитаниеСпаси меняТёмные началаЯ могу уничтожить тебя

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