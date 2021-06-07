Владимир Яглыч и Глюк'оzа снимаются у Александра Галибина

По словам Галибина, «обычно самое волнительное и трудное в подготовке картины – сделать правильный кастинг. С нашими девочками Мартой и Соней я уже работал на фильмах "Маруся Фореva!" и "Сестрёнка". Они блестящие молодые актрисы, и в нашем фильме составили крепкий дуэт. Выбор актёров на роли родителей был сложнее, но, к счастью, всё сложилось отлично – Володя и Наташа прекрасно смотрятся вместе и органичны в своих образах. А главное, что наши герои – по-настоящему счастливая семья. В кульминационном эпизоде девочки заставляют родителей выбирать между "дурацкой любовью и родным ребёнком". Но в итоге они приходят к пониманию, что такое любовь, что дети – это и есть счастье, и что именно благодаря любви существует и движется наш мир».
По сюжету молодые люди Максим (Яглыч) и Юля (Глюк'оzа), искренне любят друг друга. Решение пожениться они приняли бы давно, если бы не переживания Юли о том, как её дочь Соня (Петрова) от первого брака воспримет «нового папу». Однако, они не предполагали, что ситуация осложнится ещё больше – дочь Максима Лена (Кесслер) неожиданно переезжает к отцу. Две совершенно чужие девочки вынужденно становятся сестрами. Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное – сражаются за внимание родителей. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого надо рассорить взрослых.
фото: пресс-служба фильма
Владимир Яглыч уверен, что зрителей ожидает «комедия для всей семьи. Мой герой – успешный архитектор, и обстоятельства его жизни так складываются, что он воспитывает дочь один. В один прекрасный день он встречает женщину, у которой тоже есть дочь, и теперь им предстоит попытаться стать большой и дружной семьей. У меня прекрасные партнёрши – Глюк'оzа и очаровательные девицы – София Петрова и Марта Кесслер. Не первый раз в кино я с детьми на площадке, это всегда крутое и весёлое испытание, надеюсь, и результат будет не скучный».
За производство «Моей ужасной сестры» отвечают компании «Мотор Фильм Студия» и «СМАРТ фильм» при поддержке Фонда кино в рамках программы детских и семейных фильмов.
фото: пресс-служба фильма
«Я под впечатлением от всей команды. Я очень счастлива, что всё случилось, что случилась магия, и у нас образовалась такая классная пара с Яглычем! Совершенно прекрасные девочки. Я ждала момента, чтобы сыграть в чём-то новом, поработать с новым режиссёром и вообще как-то сменить амплуа, и здесь, на мой взгляд, очень добрая картина, позитивный сценарий с очень важными и нужными ценностями в наше время. Я уверена, что всё получится по-доброму! Конечно, будет юмор, и будет, о чём подумать после фильма», — говорит Глюк'оzа.
«Моя ужасная сестра», в первую очередь, семейное кино, главные роли в котором исполняют дети. Однако, основная проблематика фильма заложена именно в отношениях взрослых героев. В современной жизни люди всё чаще разводятся. Позже, выстраивая новые отношения, создавая новую семью, они неминуемо задают себе непростые вопросы – сможет ли чужой по сути человек стать для моего родного ребёнка настоящим любящим родителем, как воспримет ребёнок «нового папу или маму», в конце концов, не придётся ли детям снова переживать ужас развода, если и этот брак закончится неудачей.
фото: пресс-служба фильма
София Петрова «очень рада, что попала на проект "Моя ужасная сестра". С режиссёром Александром Галибиным я уже работала в проекте "Маруся Фореvа!" в 2020 году и тоже в Питере, и я очень рада, что опять киноэкспедиция именно в этом красивом городе. Моей сестрой в этом фильме будет Марта Кесслер. Я мечтала поработать на одной площадке с Мартой, и моя мечта сбылась. Я играю роль Сони, и эта героиня очень похожа на меня. С кинородителями я познакомилась на пробах, замечательные Глюк'оzа и Владимир Яглыч. Фильм "Моя ужасная сестра" очень понравится зрителям любого возраста, здесь можно посмеяться от души, ну и поплакать. Фильм с хорошим концом, где в семье любовь и дружба».
«Я так рада быть в этом проекте! Обожаю киноэкспедиции, обожаю Питер, очень люблю, когда кроме меня ещё есть дети на площадке, это всегда весело! С Соней Петровой мы познакомились на пробах, но уже очень подружились! У нас была репетиция нескольких сцен с Александром Галибиным, и нам с Соней очень комфортно в своих ролях! Сначала я пробовалась на героиню, которую будет играть Соня, она как раз больше похожа на меня в жизни, когда же режиссёр сказал, что я буду Леной, я удивилась! Но сейчас я даже рада, люблю меняться в своих ролях. Мой персонаж не совсем схож со мной, но мне нравится уверенность и внутренний стержень, который есть у моей героини, мне есть чему у неё поучиться. С родителями мы пока не познакомились как следует, но уверена – подружимся! Думаю, многие узнают ситуации из своей жизни в этом фильме», — рассказала Марта Кесслер.
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