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Елизавета Нилова и Дмитрий Паламарчук играют в мелодраме «Павлин, или треугольник в квадрате»

7 июня
2021 год

Новости кино >>
7 июня 2021
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки четырёхсерийной романтической мелодрамы «Павлин, или треугольник в квадрате» производства «Студии 2B». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в картине исполняют Елизавета Нилова и Дмитрий Паламарчук.

Елизавета Нилова и Дмитрий Паламарчук играют в мелодраме «Павлин, или треугольник в квадрате»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету преподавателя музыки Людмилу Павликову дети за глаза называют Павлином, хотя относятся к ней неплохо. Людмиле 36, она не замужем, живёт с мамой. Любимая ученица Людмилы, десятилетняя Катя Одинцова, решает устроить её личное счастье – выдать замуж за своего отца Виктора, который давно развёлся с её матерью и, по мнению Кати, неустроен и одинок. Однако и Людмила, и Виктор увлечены своими возлюбленными. Людмила – известным художником Игорем Фокиным, а Виктор – эффектной хозяйкой салона красоты Анной. Однако, на самом деле и Игорь, и Анна преследуют свои цели, используя возлюбленных для своей выгоды. Когда дочь Виктора Катю похищают, именно Люда оказывается рядом с ним и помогает в поисках дочери.

В мини-сериале также заняты Руслан Барабанов, Антонина Степакова, Светлана Бакулина, Кристина Пирожкова и другие актёры. Продюсерами выступают Марина Хрипунова, Ирина Босова и Екатерина Швейко. Премьера состоится скоро на «Dомашнем».
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Елизавета Нилова и Дмитрий Паламарчук играют в мелодраме «Павлин, или треугольник в квадрате» фотографии
Елизавета Нилова и Дмитрий Паламарчук играют в мелодраме «Павлин, или треугольник в квадрате» фотографии
Елизавета Нилова и Дмитрий Паламарчук играют в мелодраме «Павлин, или треугольник в квадрате» фотографии
Елизавета Нилова и Дмитрий Паламарчук играют в мелодраме «Павлин, или треугольник в квадрате» фотографии
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