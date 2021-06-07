Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стартовали съёмки первого сериала «Квартета И»

7 июня
2021 год

Новости кино >>
7 июня 2021
Стартовали съёмки восьмисерийной комедии «В Бореньке чего-то нет», основанной на популярном одноимённом спектакле «Квартета И», который идёт с аншлагом уже четыре года. Это первый сериал в творческой биографии коллектива и его первый совместный проект со Start, с которым «Квартет» подписал в январе 2021 года эксклюзивный контракт. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса.

Стартовали съёмки первого сериала «Квартета И»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам сценариста и исполнителя одной из ролей Леонида Бараца, «в отличие от спектакля в сериале появятся новые персонажи. Также мы меняем подачу — в театре мы всё-таки играем на последний ряд, здесь мы опускаем градус, чтобы всё было естественно. В кино всё безусловно, вот мы и убираем часть приемов, наработанных за четыре года в театре. Режиссёром сериала стал Никита Власов. Так как мы уже ребята сильно взрослые, нам хотелось найти молодого режиссёра, молодую энергию, чтобы язык повествования был современным. От нас — смыслы, от него — форма. У нас был большой список кандидатов, мы посмотрели работы Никиты — короткометражку и первый сезон сериала. Пообщались, поняли, что парень очень энергичный, толковый, талантливый, глубоко понимающий кино, и сделали Никите предложение».

В основе сюжета — классическая история создания кино и творческого кризиса, отсылающая к фильму Феллини «Восемь с половиной». Действие разворачивается на киностудии, на «шапке» (так в кино называют банкет после окончания съёмок) нового фильма успешного режиссёра. Именно в этот вечер члены съёмочной группы не только пьют шампанское и едят «мимозу», но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссёр размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время. Сможет ли эта картина помочь ему договориться с голосами в своей голове и понять, правильно ли он ведёт себя с близкими людьми?

Стартовали съёмки первого сериала «Квартета И»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«"Квартет И" — это сложившийся коллектив, который рассказывает невероятно крутые истории. Интересно постараться понять ребят и рассказывать истории вместе. Хочется многому у них научиться. У сериала будет "данелиевское" настроение — комедия через драму. Мне интересно, чтобы зрителю было больно через смех, а потом в обратную сторону. Эта история всё же про недостатки людей, которые мы порой просто прикрываем шуткой. В случае с "Квартетом" текст равен действию, и это прекрасно. Я горд работать с таким материалом», — поделился своими впечатлениями Никита Власов.

Помимо Максима Виторгана, который сыграет режиссёра, к своим ролям, уже неоднократно исполненным на сцене, вернутся все звёзды «Квартета»: Ростислав Хаит сыграет директора картины Бориса Наумовича, Леонид Барац и Александр Демидов — сценаристов Кирилла и Гришу, которым никак не удаётся поделить одну женщину, а Камиль Ларин — актёра Олега, который спасает фильм, заменив ушедшего в запой артиста Колмыкова (Павел Майков). Также в сериале снимутся Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Анастасия Уколова, Михаил Полицеймако, Ирина Гринёва, Артём Смола, Елена Полякова, Георгий Мартиросьян, Родион Толоконников, Арина Маракулина и другие актёры.

Стартовали съёмки первого сериала «Квартета И»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Несмотря на все заслуги и внимание публики к тому, что мы делаем, мы, безусловно, волнуемся перед запуском. Я очень не люблю вот это: "Мы сейчас снимем шедевр, это будет вот так". Никто не знает, как это будет. Мы все постараемся сделать так, чтобы это было и смешно, и трогательно, и печально, потому что мы повзрослели. Наши мысли соответствуют тому материалу, который мы сейчас хотим снять и показать зрителю. Получится у нас это или нет? Дай Бог, надеюсь получится», — говорит Александр Демидов.

Оператором сериала является Александр Тананов. Генеральными продюсерами числятся Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк, а продюсерами — Хаит, Барац и Лариса Блажко. Съёмки пройдут в Москве и Московской области.

Стартовали съёмки первого сериала «Квартета И»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Я играю "хлопушку" на площадке, девочку, которая помогает второму режиссёру. В жизни, на съёмочной площадке, "хлопушка" — самый интересный персонаж. С ней вечно случаются какие-то истории, романы, дружба против кого-то. Я знаю, что буду играть, что буду делать с этой девочкой. Все "хлопушки", которые со мной работают, держитесь, я у вас понабралась всяких штук. Специально для съёмок я изменила цвет волос! Я сделала это впервые за 27 лет. Не знаю как на это решилась, я же натуральная блондинка и в спектакле всегда играла со своим цветом волос. Очень хотелось сделать Соню хитрой, кажется, рыжий поможет мне в работе над образом. Ещё не все привыкли, не все узнают меня с такими волосами. Я иногда сама прохожу мимо зеркала и такая: "Ты кто?"», — рассказала о своей героине Анастасия Уколова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Разговорник» «Квартета И» покажет онлайн-кинотеатр IVI
Закончились съёмки «Разговорника» с «Квартетом И»
Новый спектакль «Квартета И»
Поиск по меткам
START
персоны
Алексей АграновичПолина АугЛеонид БарацМаксим ВиторганНикита ВласовИрина ГринёваАлександр Демидов (III)Денис ЖалинскийЭдуард ИлоянКамиль ЛаринПавел МайковАрина МаракулинаГеоргий МартиросьянМихаил ПолицеймакоЕлена ПоляковаАртём СмолаАлександр ТанановРодион ТолоконниковВиктория ТолстогановаЮлия ТопольницкаяАлексей ТроцюкАнастасия УколоваФедерико ФеллиниРостислав ХаитВиталий Шляппо
фильмы
В Бореньке чего-то нет
театры
Театр "Квартет И"

фотографии >>
Стартовали съёмки первого сериала «Квартета И» фотографии
Стартовали съёмки первого сериала «Квартета И» фотографии
Стартовали съёмки первого сериала «Квартета И» фотографии
Стартовали съёмки первого сериала «Квартета И» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римма Волкова
6 июня погибла в ДТП оперная певица Римма Волкова.
Валерий Лонской
6 июня ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валерий Лонской.
Резо Габриадзе
6 июня ушёл из жизни сценарист Резо Габриадзе.
Артём Анчуков
6 июня ушёл из жизни актёр Артём Анчуков.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Анна Котова-Дерябина
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Алексей Онежен
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Вирджиния МакКенна
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Красный призрак
боевик, военный фильм
Россия, 2019
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2021
Маржела: своими словами
биография
Бельгия, Германия, 2019
Дореми: В поисках волшебства
боевик, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Испания, Япония, 2020
Заклятие 3: По воле дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Надежда
драма, мелодрама
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Байкал. Удивительные приключения Юмы
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2021
Культовые тусовщики
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2021
Ночная прогулка
боевик, криминальный фильм
США, 2019
Ограбление по-джентльменски
боевик, приключения, триллер
США, 2021
Пункт пропуска. Офицерская история
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен