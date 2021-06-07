Стартовали съёмки первого сериала «Квартета И»

Стартовали съёмки восьмисерийной комедии «В Бореньке чего-то нет», основанной на популярном одноимённом спектакле «Квартета И», который идёт с аншлагом уже четыре года. Это первый сериал в творческой биографии коллектива и его первый совместный проект со Start, с которым «Квартет» подписал в январе 2021 года эксклюзивный контракт. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам сценариста и исполнителя одной из ролей Леонида Бараца, «в отличие от спектакля в сериале появятся новые персонажи. Также мы меняем подачу — в театре мы всё-таки играем на последний ряд, здесь мы опускаем градус, чтобы всё было естественно. В кино всё безусловно, вот мы и убираем часть приемов, наработанных за четыре года в театре. Режиссёром сериала стал Никита Власов. Так как мы уже ребята сильно взрослые, нам хотелось найти молодого режиссёра, молодую энергию, чтобы язык повествования был современным. От нас — смыслы, от него — форма. У нас был большой список кандидатов, мы посмотрели работы Никиты — короткометражку и первый сезон сериала. Пообщались, поняли, что парень очень энергичный, толковый, талантливый, глубоко понимающий кино, и сделали Никите предложение».
В основе сюжета — классическая история создания кино и творческого кризиса, отсылающая к фильму Феллини «Восемь с половиной». Действие разворачивается на киностудии, на «шапке» (так в кино называют банкет после окончания съёмок) нового фильма успешного режиссёра. Именно в этот вечер члены съёмочной группы не только пьют шампанское и едят «мимозу», но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссёр размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время. Сможет ли эта картина помочь ему договориться с голосами в своей голове и понять, правильно ли он ведёт себя с близкими людьми?
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«"Квартет И" — это сложившийся коллектив, который рассказывает невероятно крутые истории. Интересно постараться понять ребят и рассказывать истории вместе. Хочется многому у них научиться. У сериала будет "данелиевское" настроение — комедия через драму. Мне интересно, чтобы зрителю было больно через смех, а потом в обратную сторону. Эта история всё же про недостатки людей, которые мы порой просто прикрываем шуткой. В случае с "Квартетом" текст равен действию, и это прекрасно. Я горд работать с таким материалом», — поделился своими впечатлениями Никита Власов.
«Несмотря на все заслуги и внимание публики к тому, что мы делаем, мы, безусловно, волнуемся перед запуском. Я очень не люблю вот это: "Мы сейчас снимем шедевр, это будет вот так". Никто не знает, как это будет. Мы все постараемся сделать так, чтобы это было и смешно, и трогательно, и печально, потому что мы повзрослели. Наши мысли соответствуют тому материалу, который мы сейчас хотим снять и показать зрителю. Получится у нас это или нет? Дай Бог, надеюсь получится», — говорит Александр Демидов.
«Я играю "хлопушку" на площадке, девочку, которая помогает второму режиссёру. В жизни, на съёмочной площадке, "хлопушка" — самый интересный персонаж. С ней вечно случаются какие-то истории, романы, дружба против кого-то. Я знаю, что буду играть, что буду делать с этой девочкой. Все "хлопушки", которые со мной работают, держитесь, я у вас понабралась всяких штук. Специально для съёмок я изменила цвет волос! Я сделала это впервые за 27 лет. Не знаю как на это решилась, я же натуральная блондинка и в спектакле всегда играла со своим цветом волос. Очень хотелось сделать Соню хитрой, кажется, рыжий поможет мне в работе над образом. Ещё не все привыкли, не все узнают меня с такими волосами. Я иногда сама прохожу мимо зеркала и такая: "Ты кто?"», — рассказала о своей героине Анастасия Уколова.
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