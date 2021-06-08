Стартовал прием заявок на участие в московском акселераторе сериальных проектов

Стартовал прием заявок на участие в акселераторе сериальных проектов Moscow Film Accelerator, который нацелен на поддержку начинающих сценаристов, продюсеров и режиссеров, сообщает пресс-служба проекта.
фото: instagram.com/moscowfilmaccelerator
Организаторами Moscow Film Accelerator выступают Московская школа кино и Агентство креативных индустрий Департамента предпринимательства города Москвы. В рамках акселератора состоится открытая программа с дискуссиями и мастер-классами для всех желающих, а также закрытая — для молодых профессионалов. Ее участники, отобранные в результате конкурса, с августа по ноябрь бесплатно пройдут обучение в формате образовательного курса, где смогут вникнуть в специфику работы рынка сериалов, разобраться в юридических и правовых вопросах, особенностях маркетинга и понять, как выстраивать собственную предпринимательскую стратегию и искать финансирование.
20 творческих команд, включающих продюсера и сценариста или продюсера, сценариста и режиссера, пройдут путь от идеи к созданию полноценного пакета сериального проекта. На итоговом питчинге они презентуют его потенциальным инвесторам. Партнерами Moscow Film Accelerator выступят кинокомпании «Нон-стоп продакшн», «Марс Медиа», «Друг друга» и онлайн-кинотеатры КиноПоиск, IVI и PREMIER.
К конкурсу допускаются выпускники профильных вузов, которые являются предпринимателями или представляют компании Москвы в сфере видеопроизводства. В их фильмографии должен быть минимум один короткометражный фильм или пилот сериала.
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