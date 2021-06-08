Алексей Морозов и Алина Сергеева перевоплотились в сотрудников следственного отдела

В центре сюжета окажется Борис Крылов (Морозов), криминалист экстра-класса, использующий парадоксальные и неочевидные методы. Из-за развода с женой блестящий сыщик уходит из полиции и зарабатывает на жизнь консультантом на съемках детективных сериалов. Но когда в автокатастрофе погибает его отец, Крылов возвращается в профессию и устраивается экспертом в следственный отдел, который возглавляет майор Анна Воскресенская (Сергеева). Когда-то она была студенткой Крылова. Раскрывая преступления, герои разбираются со своим прошлым и чувствами друг к другу.
«Готовясь к роли, я консультировалась у реальных следователей и даже была на допросе. Мне было важно увидеть детали, как следователь заходит в помещение, держит ручку, смотрит по сторонам, какие у него жестикуляция и мимика, как он задает вопросы, например, был ли в этот день дождь. Только на первый взгляд кажется, что это не имеет отношения к делу, но даже такие детали важны при допросе, потому что позволяют найти зацепку», — рассказала Алина Сергеева.
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