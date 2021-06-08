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В разработку запущен хоррор «Шизофреник» совместного производства России и Латинской Америки

8 июня
2021 год

Новости кино >>
8 июня 2021
В разработку запущен психологический хоррор «Шизофреник» совместного производства российской кинокомпании «Централ Партнершип» и латиноамериканской студии BF Films, сообщает пресс-служба проекта.

В разработку запущен хоррор «Шизофреник» совместного производства России и Латинской Америки

События картины разворачиваются в реальном и пугающем мире тяжелого психического расстройства. В основу сюжета легли мрачные истории настоящих пациентов и такие проявления шизофрении, как теории заговора, измененное восприятие реальности и галлюцинации.

Фильм будет сниматься международной группой на английском языке. Имена режиссера и актеров объявят позднее. Сценарий пишет Эрнани Перла. В числе продюсеров — Карлос Ансен и Джулиана Якобсен (BF Films), Вадим Верещагин («Централ Партнершип»). Съемки «Шизофреника» пройдут в России в период с конца этого года по начало 2022-го.

«У «Шизофреника» интригующая завязка, превосходные женские персонажи и большой творческий потенциал, который, мы уверены, привлечет талантливых актеров и создателей. Это кинопроект, ярко иллюстрирующий то, к чему стремится BF Films. Общеизвестно, что жанр хоррора в последние годы очень активно эксплуатировался во всем мире, и мы намерены переосмыслить его и создать замечательный фильм ужасов», — отметила Джулиана Якобсен.
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