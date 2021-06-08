В разработку запущен хоррор «Шизофреник» совместного производства России и Латинской Америки

анонс

Это драма Алисы Хазановой по сценарию Романа Волобуева

Стартовали съемки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым

Алексей Морозов и Алина Сергеева перевоплотились в сотрудников следственного отдела

8 июня

Стартовал прием заявок на участие в московском акселераторе сериальных проектов

Он нацелен на поддержку начинающих сценаристов, продюсеров и режиссеров