В разработку запущен хоррор «Шизофреник» совместного производства России и Латинской Америки

В разработку запущен психологический хоррор «Шизофреник
» совместного производства российской кинокомпании «Централ Партнершип» и латиноамериканской студии BF Films, сообщает пресс-служба проекта.
События картины разворачиваются в реальном и пугающем мире тяжелого психического расстройства. В основу сюжета легли мрачные истории настоящих пациентов и такие проявления шизофрении, как теории заговора, измененное восприятие реальности и галлюцинации.
Фильм будет сниматься международной группой на английском языке. Имена режиссера и актеров объявят позднее. Сценарий пишет Эрнани Перла
. В числе продюсеров — Карлос Ансен
и Джулиана Якобсен
(BF Films), Вадим Верещагин
(«Централ Партнершип»). Съемки «Шизофреника» пройдут в России в период с конца этого года по начало 2022-го.
«У «Шизофреника» интригующая завязка, превосходные женские персонажи и большой творческий потенциал, который, мы уверены, привлечет талантливых актеров и создателей. Это кинопроект, ярко иллюстрирующий то, к чему стремится BF Films. Общеизвестно, что жанр хоррора в последние годы очень активно эксплуатировался во всем мире, и мы намерены переосмыслить его и создать замечательный фильм ужасов
», — отметила Джулиана Якобсен.
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