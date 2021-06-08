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Дайджест от 07.06.2021
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Стартовали съемки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым

8 июня
2021 год

Новости кино >>
8 июня 2021
Стартовали съемки детективной драмы Алисы Хазановой «Белый список», чей сюжет вдохновлен реальными событиями. Главные роли исполняют Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде и Виктория Мирошниченко. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Метрафильмс», которая занимается производством проекта совместно с онлайн-кинотеатром KION.

Стартовали съемки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым
фото: Пресс-служба кинокомпании «Метрафильмс»

По сюжету весной 2015 года следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова (Серебряков) и молодого карьериста Лазарева (Аверьянов). Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности до тех пор пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.

«В 2016 году, когда все обсуждали дело «Синих китов», я, будучи человеком циничным и ни во что не верящим, придумал по его мотивам черную комедию — про маленький город, где взрослые, начитавшись в газетах про эпидемию детских самоубийств, превращают жизнь своих детей в ад. И, как положено, начал изучать вопрос: читать всё, что про это писали, говорить со специалистами про массовые психозы и так далее. Через два дня комедию мне писать расхотелось, а еще через неделю я позвонил Алисе и сказал, что у меня, кажется, есть история для кино — и если Алису не пугает тема, я могу попробовать написать это для нее. В итоге сценарий писался пять лет — столько же сколько ведут расследование наши герои, которые тоже сперва очень циничные и ни во что не верят», — отметил сценарист фильма Роман Волобуев.

Стартовали съемки «Белого списка» с Алексеем Серебряковым
фото: Пресс-служба кинокомпании «Метрафильмс»

В актерский состав также вошли Юлия Авшарова, Ираида Краснопольская, Игорь Штернберг и другие. Продюсируют картину Артем Васильев и Игорь Мишин. За музыку отвечает Игорь Вдовин, а за операторскую работу — Джордж Даскалеску. Съемки продлятся до конца июля.
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Алексей Серебряков составит «Белый список»
персоны
Владимир АверьяновЮлия АвшароваАртём ВасильевИгорь ВдовинРоман ВолобуевИраида КраснопольскаяЕвгения КрегждеВиктория МирошниченкоИгорь МишинАлексей СеребряковАлиса ХазановаИгорь Штернберг
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