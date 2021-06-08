Фильм с Александром Кузнецовым попал в программу «Двухнедельника режиссеров» в Каннах

Объявлены участники
независимой секции «Двухнедельник режиссеров», которая пройдет с 7 по 17 июля параллельно основной программе Каннского фестиваля. В нее попала франко-бельгийская военная драма «Мой легионер
», где сыграли Александр Кузнецов
и Луи Гаррель
. Картина Рэйчел Лэнг
рассказывает о судьбе двух семейных пар, столкнувшихся с серьезными испытаниями из-за войны с террористами в африканском регионе Сахель.
Фильмом открытия станет «Между двух миров» Эммануэля Каррера с Жюльет Бинош
в главной роли. В программу «Двухнедельника» также вошли сиквел «Сувенира
» Джоанны Хогг
с Тильдой Суинтон
, «Футура» Аличе Рорвахер
, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци, «Али и Ава» Клио Барнард, «Светлое будущее» Яссин Книа, «Клара Сола» Натали Альварез Месен, «Дневники Цугуа» Мигела Гомиша
и Морин Фазендейро, «Начальник и подчиненный» Маноло Ниэто, «Храбрецы» Анаис Вольпе, «Ночь неведения» Паяла Кападиа и «Европа» Хайдера Рашида.
Помимо прочего, в программе полного метра покажут такие картины, как «Проваливай» Панах Панахи, «Целое число» Раду Мунтяна, «Холм с рычащими львицами» Луаны Байрами, «Магнитнй удар» Винсента Маэль Кардоны, «Медузы» Аниты Роша да Сильвейры, «Мурина» Антонеты Аламат Кузиянович, «Холод Нептуна» Сола Уильямса
и Анисии Узейман, «Сказка о Королевском крабе» Алессио Риго Де Риджи и Маттео Зоппиcа, «Фрагменты» Жан-Габриэля Перьо, «Пульс жизни» Вэй Шуцзюнь и «Впереди море» Эли Дэгера.
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