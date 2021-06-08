Премьера шестого сезона «Пса» с Никитой Панфиловым состоится 12 июня

Шестой сезон детективного сериала «Пес» с Никитой Панфиловым и овчаркой по кличке Мухтар стартует 12 июня на НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
У главных героев Макса Максимова и Пса всегда есть решение самых запутанных и нерешаемых дел. Убийство, ограбление, разбойное нападение – они всегда найдут тех, кто совершил преступление. Вот и в новом сезоне им в очередной раз предстоит пройти немало трудностей, чтобы навести порядок на улицах города. А помогать им традиционно будут Леонидов, Лена и Гнездилов.
В новых сериях про Пса снимут новостной сюжет, и он будет купаться в лучах славы «лучшего сыщика города», что повлечет за собой чрезмерное внимание со стороны заводчицы собак. Лену похитит один из подозреваемых в деле об убийстве женщины, а беззаботный и веселый Гнездилов станет целью стрелка. Первым под подозрение попадет муж его любовницы, однако реальная причина покушения станет неожиданностью даже для самого Игоря.
«У моего героя Макса есть небольшие изменения – как внешние, так и внутренние, все же немало времени прошло с начала нашей истории. Самый комичный герой нашего сериала – Гнездилов – уверенно деградирует с каждым сезоном. Зрителей вообще ждет очень много комичных моментов в новом сезоне, потому что все наше пребывание на съемочной площадке – это сплошной анекдот», – отметил Никита Панфилов.
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