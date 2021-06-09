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Олеся Власова и Дмитрий Сарансков получили главные роли в мини-сериале «Не отрекаются любя»

9 июня
2021 год

Новости кино >>
9 июня 2021
Стартовали съемки четырехсерийной мелодрамы «Не отрекаются любя», премьера которой состоится на «Dомашнем». Главные роли исполняют Олеся Власова, Дмитрий Сарансков и Виталий Кудрявцев. Режиссерское кресло занял Алик Буденый, сообщает пресс-служба телеканала.

Олеся Власова и Дмитрий Сарансков получили главные роли в мини-сериале «Не отрекаются любя»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету спокойная жизнь филолога Милены переворачивается с ног на голову после измены мужа Андрея. У него все серьезно, и жить вместе они больше не могут. Героиня переезжает в квартиру бабушки, надеясь, что дочь поедет с ней, но Даша выросла и хочет жить самостоятельно.

Милена после развода совершенно не готова к новым отношениям, поэтому ухаживания автомеханика Бориса кажутся ей абсолютно неуместными и, несмотря на свою влюбленность и всю серьезность намерений нового знакомого, она прекращает едва начавшийся роман. Через несколько месяцев Даша сообщает матери, что влюблена и выходит замуж. По иронии судьбы ее избранником оказывается Борис. К своему стыду, Милена понимает, что все еще любит будущего мужа своей дочери.
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Не отрекаются любя

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