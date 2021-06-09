Олеся Власова и Дмитрий Сарансков получили главные роли в мини-сериале «Не отрекаются любя»

По сюжету спокойная жизнь филолога Милены переворачивается с ног на голову после измены мужа Андрея. У него все серьезно, и жить вместе они больше не могут. Героиня переезжает в квартиру бабушки, надеясь, что дочь поедет с ней, но Даша выросла и хочет жить самостоятельно.
Милена после развода совершенно не готова к новым отношениям, поэтому ухаживания автомеханика Бориса кажутся ей абсолютно неуместными и, несмотря на свою влюбленность и всю серьезность намерений нового знакомого, она прекращает едва начавшийся роман. Через несколько месяцев Даша сообщает матери, что влюблена и выходит замуж. По иронии судьбы ее избранником оказывается Борис. К своему стыду, Милена понимает, что все еще любит будущего мужа своей дочери.
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