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«Берегись автомобиля» выйдет в повторный прокат 8 июля

9 июня
2021 год

Новости кино >>
9 июня 2021
Отреставрированная версия картины Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» выйдет в повторный прокат 8 июля. В Москве спецпоказ состоится 5 июля в киноцентре «Октябрь», а в Санкт-Петербурге — 7 июля в кинотеатре «Аврора», сообщают организаторы.

«Берегись автомобиля» выйдет в повторный прокат 8 июля

«Берегись автомобиля» — эта удивительная история вполне может считаться фантастической. Скромный и застенчивый страховой агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Правда, для правосудия в лице следователя Подберезовикова этот Робин Гуд представляется опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником.

Трагикомедия «Берегись автомобиля» стала первой совместной работой Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского. Как потом вспоминал режиссер, в основу сюжета легла «бродячая легенда» тех лет о человеке, который угонял машины у людей, живущих на нетрудовые доходы, продавал их, а деньги переводил в детские дома. Однако оказалось, что история целиком вымышлена: «Просто народ выдумал легенду о современном благородном разбойнике — Робине Гуде, в которой выдал желаемое за действительное». Первоначально планировалось, что Деточкина сыграет Юрий Никулин. Но в итоге роль досталась Иннокентию Смоктуновскому, который создал один из самых популярных образов советского кино. В 2012 году в Самаре к 85-летию Эльдара Рязанова был открыт памятник Юрию Деточкину.

В повторный прокат фильм выпускает «Искусство кино» при поддержке киностудии «Мосфильм». Также «ИК» готовит к выпуску книгу историков кино Натальи Рябчиковой и Станислава Дединского «Берегись автомобиля. Расследование», в которой реконструируют подробную историю и предысторию создания легендарного фильма на основе материалов из архивов «Мосфильма», Госфильмофонда РФ и РГАЛИ, а также мемуаров советских кинематографистов и публикаций журнала «Искусство кино».
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№ 1
Мария Мальник (Москва)   9.06.2021 - 10:54
Ой, с радостью пересмотрю фильм на большом экране читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Эмиль (Эмануэль) БрагинскийЮрий НикулинЭльдар РязановИннокентий Смоктуновский
фильмы
Берегись автомобиля

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