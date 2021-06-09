Отреставрированная версия картины Эльдара Рязанова
«Берегись автомобиля
» выйдет в повторный прокат 8 июля. В Москве спецпоказ состоится 5 июля в киноцентре «Октябрь», а в Санкт-Петербурге — 7 июля в кинотеатре «Аврора», сообщают организаторы.
«Берегись автомобиля» — эта удивительная история вполне может считаться фантастической. Скромный и застенчивый страховой агент, актер самодеятельного театра Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Правда, для правосудия в лице следователя Подберезовикова этот Робин Гуд представляется опасным, хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником.
Трагикомедия «Берегись автомобиля» стала первой совместной работой Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского
. Как потом вспоминал режиссер, в основу сюжета легла «бродячая легенда» тех лет о человеке, который угонял машины у людей, живущих на нетрудовые доходы, продавал их, а деньги переводил в детские дома. Однако оказалось, что история целиком вымышлена: «Просто народ выдумал легенду о современном благородном разбойнике — Робине Гуде, в которой выдал желаемое за действительное
». Первоначально планировалось, что Деточкина сыграет Юрий Никулин
. Но в итоге роль досталась Иннокентию Смоктуновскому
, который создал один из самых популярных образов советского кино. В 2012 году в Самаре к 85-летию Эльдара Рязанова был открыт памятник Юрию Деточкину.
В повторный прокат фильм выпускает «Искусство кино» при поддержке киностудии «Мосфильм». Также «ИК» готовит к выпуску книгу историков кино Натальи Рябчиковой
и Станислава Дединского
«Берегись автомобиля. Расследование», в которой реконструируют подробную историю и предысторию создания легендарного фильма на основе материалов из архивов «Мосфильма», Госфильмофонда РФ и РГАЛИ, а также мемуаров советских кинематографистов и публикаций журнала «Искусство кино».
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