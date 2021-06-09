Форум CSTB. Telecom & Media объявил программу

Объявлены участники выставки-форума CSTB. Telecom & Media 2021, которая пройдет с 15 по 17 июня в московском Экспоцентре. Посетителей ждет трехдневная деловая программа, посвященная общему обзору тенденций индустрии и особенностям производства и доставки контента, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба CSTB. Telecom & Media
Первый день откроет пленарная сессия «Цифровая трансформация медиаотрасли. Промежуточные итоги», модератором которой выступит Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов «Яндекса». Представители Роскомнадзора, «Газпром-медиа Холдинга», «Национальной Медиа Группы» и «МТС Медиа» поговорят о мерах поддержки российских аудиовизуальных сервисов, способах противодействия пиратству в Интернете и продвижении отечественного видеоконтента за рубежом.
На форуме обсудят ОТТ и видеосервисы, форматы сверхвысокой четкости в эпоху 5G, перспективы развития рынка операторов мультисервисных сетей, искусственный интеллект, тренды рынка платного ТВ, веб-сериалы как фундамент контентной экосистемы. Также затронут темы поддержки отрасли в период пандемии и технологической революции и государственной политики, угрожающих кабельному бизнесу. Завершат программу бесплатные мастер-классы при поддержке Московской школы кино.
В сессиях примут участие режиссеры Илья Куликов и Жора Крыжовников, продюсер Альберт Рябышев, ведущий менеджер Huawei Александр Черняев, главный редактор интернет-портала «Кабельщик» Яна Бельская, представители компаний «Роскино», «Централ Партнершип», «Газпром-Медиа», Star Media, видеосервисов Okko, START, а также «Первого канала», «Телетаргет», SPB TV, «Уфанет» и многих других.
Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с его подробной программой можно на сайте.
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