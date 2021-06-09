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IVI открыл зрителям США доступ к контенту российских телеканалов

9 июня
2021 год

Новости кино >>
9 июня 2021
Онлайн-кинотеатр IVI впервые открыл зрителям США доступ к телеканалам на русском языке. В подписке появились «Первый канал. Всемирная сеть», «Россия 24», RTVI, СТС International, «Дом Кино Премиум», «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Dомашний», REN TV International и другие, сообщает пресс-служба сервиса.

IVI открыл зрителям США доступ к контенту российских телеканалов
фото: К/ф "Ивановы-Ивановы"

Пользователи смогут посмотреть такие сериалы, как «Ивановы-Ивановы», «Большая игра», «Улетный экипаж», «Склифосовский», «Команда Б», «Исчезнувшая», «Двойная сплошная», а также развлекательные передачи, ток-шоу и интервью.

IVI предоставляет полностью легальный контент, доступный в более 180 странах мира. Каталог онлайн-кинотеатра постоянно пополняется, а подписчики могут скачивать кино и мультфильмы для просмотра в офлайн-режиме.
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