Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Артур Смольянинов и Аглая Тарасова приступили к съемкам в детективе «Еврей»

9 июня
2021 год

Новости кино >>
9 июня 2021
Стартовали съемки детективного фильма «Еврей» с Артуром Смольяниновым и Аглаей Тарасовой в главных ролях. Новый проект режиссера Дмитрия Фикса расскажет, какое влияние Великая Отечественная война и Холокост оказали на судьбы людей и их послевоенную жизнь, сообщает пресс-служба проекта.

Артур Смольянинов и Аглая Тарасова приступили к съемкам в детективе «Еврей»
фото: Пресс-служба проекта «Еврей»

Действие картины разворачивается в СССР в 1946 году. Главный герой Михаил Красницкий (Смольянинов) ездит по разным городам страны, где совершаются хладнокровные убийства. Спецслужбы находят связь между преступлениями и выясняют, что все жертвы были заключенными лагеря смерти. Однако мотивы убийцы остаются неясными.

«Это серьезное кино. Важное. Нужное. О любви и о прощении. О том, что никогда не поздно признать свои ошибки и встать на правильный путь. Я впервые сотрудничаю с режиссером Дмитрием Фиксом. Он очень вовлечен в материал, чувствует каждого персонажа и помогает его передать, — рассказывает Аглая Тарасова. — Моя героиня Рива — еврейская девушка, которая потеряла всю семью во время войны. Это оставило в ней след, но у нее есть стержень, характер, принципы. Это невероятно импонирует. Она очень любит главного героя и искренне верит, что сможет создать новую семью. С Артуром Смольяниновым мы уже играли влюбленных в фильме "Гетеры майора Соколова"».

В фильме также снимаются Юлия Франц, Иван Добронравов и Евгений Михеев. Съемки «Еврея» пройдут в России и Латвии. Производством занимаются «Мотор фильм студия» и компания «ПРОФИТ» Игоря Толстунова в партнерстве с французской CITE FILM и латвийскими EGO MEDIA и CINEVILLA STUDIO.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Иван ДобронравовЕвгений МихеевАртур СмольяниновАглая ТарасоваИгорь ТолстуновДмитрий ФиксЮлия Франц
фильмы
Гетеры майора СоколоваЕврей

фотографии >>
Артур Смольянинов и Аглая Тарасова приступили к съемкам в детективе «Еврей» фотографии
Артур Смольянинов и Аглая Тарасова приступили к съемкам в детективе «Еврей» фотографии
Артур Смольянинов и Аглая Тарасова приступили к съемкам в детективе «Еврей» фотографии
Артур Смольянинов и Аглая Тарасова приступили к съемкам в детективе «Еврей» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Зелинская
6 июня ушла из жизни художник-постановщик Вера Зелинская
Борис Глаголин
6 июня ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Глаголин.
Валерий Лонской
6 июня ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валерий Лонской.
Резо Габриадзе
6 июня ушёл из жизни сценарист Резо Габриадзе.
Артём Анчуков
6 июня ушёл из жизни актёр Артём Анчуков.
Римма Волкова
6 июня погибла в ДТП оперная певица Римма Волкова.

День рождения >>

Пётр Баранчеев
Илья Бледный
Всеволод Болдин
Лукерья Ильяшенко
Елена Панова
Сергей Плотников (II)
Александр Смирнов (IV)
Анна Табанина
Григорий Шевчук
Франсуаза Арнуль
Дидье Бьенэме
Виргилиуш Грынь
Джонни Депп
Натали Портман
Майкл Джей Фокс
Мона Фриман
все родившиеся 9 июня >>

Афиша кино >>

Generation "П"
мистика, трагикомедия, экранизация
Россия, 2011
Красный призрак
боевик, военный фильм
Россия, 2019
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2021
Маржела: своими словами
биография
Бельгия, Германия, 2019
Дореми: В поисках волшебства
боевик, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Испания, Япония, 2020
Заклятие 3: По воле дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Надежда
драма, мелодрама
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Байкал. Удивительные приключения Юмы
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2021
Культовые тусовщики
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2021
Ночная прогулка
боевик, криминальный фильм
США, 2019
Ограбление по-джентльменски
боевик, приключения, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен