Артур Смольянинов и Аглая Тарасова приступили к съемкам в детективе «Еврей»

Стартовали съемки детективного фильма «Еврей» с Артуром Смольяниновым и Аглаей Тарасовой в главных ролях. Новый проект режиссера Дмитрия Фикса расскажет, какое влияние Великая Отечественная война и Холокост оказали на судьбы людей и их послевоенную жизнь, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «Еврей»
Действие картины разворачивается в СССР в 1946 году. Главный герой Михаил Красницкий (Смольянинов) ездит по разным городам страны, где совершаются хладнокровные убийства. Спецслужбы находят связь между преступлениями и выясняют, что все жертвы были заключенными лагеря смерти. Однако мотивы убийцы остаются неясными.
«Это серьезное кино. Важное. Нужное. О любви и о прощении. О том, что никогда не поздно признать свои ошибки и встать на правильный путь. Я впервые сотрудничаю с режиссером Дмитрием Фиксом. Он очень вовлечен в материал, чувствует каждого персонажа и помогает его передать, — рассказывает Аглая Тарасова. — Моя героиня Рива — еврейская девушка, которая потеряла всю семью во время войны. Это оставило в ней след, но у нее есть стержень, характер, принципы. Это невероятно импонирует. Она очень любит главного героя и искренне верит, что сможет создать новую семью. С Артуром Смольяниновым мы уже играли влюбленных в фильме "Гетеры майора Соколова"».
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