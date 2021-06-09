Фестиваль «ДОКер» откроется канадским триллером «Портрет»

С 18 по 27 июня в московском киноцентре «Октябрь»в седьмой раз пройдёт «ДОКер» — Международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 50 новых фильмов из 30 стран мира, которые будут показаны в нашей стране впервые. Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров, среди которых Берлинский и Венецианский фестивали, TIFF в Торонто, крупнейшие фестивали неигрового кино IDFA в Амстердаме, «Hot Docs», Dok Leipzig и многие другие смотры, проходившие в 2020-м и 2021-м. Помимо Москвы, показы фильмов из программы «ДОКер-2021» пройдут в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле, сообщает пресс-служба фестиваля.
Фестиваль «ДОКер» состоит из двух основных конкурсных программ — полный и короткий метр (по итогам которых Международное жюри и зрители вручат призы в 8 номинациях), единственной в мире конкурсной кинопрограммы об IT-технологиях «Let IT Dok!», а также параллельных внеконкурсных секциях «DOKer Kids» и «Док Терапия». В этом году нововведением стала программа «Новая школа», в рамках которой будут показаны работы молодых талантливых начинающих документалистов, студентов Ивана И. Твердовского и Дмитрия Кубасова.
По словам организаторов фестиваля, в 2021 году объектом исследования кинематографистов всего мира является человек и поиск им собственной идентичности в эпоху глобальной миграции.
«Глобальная современная миграция началась больше века назад, но сегодня только набирает обороты. Две мировые войны, бесконечные революции, локальные боевые действия, рассыпанные по всей планете конфликты. Люди, блуждая по миру в поисках лучшей жизни, бессознательно теряют, а иногда сознательно, в целях психологической и физической защиты, заметают следы собственного родового посева. Герои документальных фильмов вот уже на протяжении десятка лет методично, отчаянно, проходя кросскультурные перекрёстки, отбрасывая костыли мультикультурности, ищут сами себя. Кто-то уже поколениями, кто-то только вчера начал, разглядев свой цвет кожи и оглянувшись вокруг. Герои фильмов нового “Докера” лихорадочно пытаются составить собственный портрет, заявить истинное лицо, свой откровенный образ. Человек из одного гендера переходит в другой, перемещается из одной семьи в другую, семьи перебираются из одних стран в чужие, страны переправляются с Земли на Марс. У нас ещё есть возможность побыть здесь, найти и принять себя. И узнать друг друга», — отмечает программный директор кинофестиваля Настя Тарасова.
фото: кадр из фильма "Портрет"
Откроется фестиваль в Москве 18 июня премьерой пронзительного и напряженного канадского триллера «Портрет» — о семейных тайнах, иммиграции и искусстве, мировая премьера которого прошла на крупнейшем в Северной Америке фестивале неигрового кино «Hot Docs» в Торонто. Автор фильма — прославленный канадский режиссер Билли Минтц, призер и участник мировых кинофестивалей, фильмы которого транслировались на Netflix, Amazon, Showtime и других платформах. Продажа билетов на показы уже открыта на сайте КАРО.Арт.
Среди хедлайнеров конкурсной программы — российская картина «Дальний план» Владимира Головнева, о том, как открытие современных кинотеатров в небольших городах и селах нашей Родины спасает жителей глубинки от одиночества, брошенности и алкоголизма. Мистическая история о любви и дружбе «Война Раи Синициной» поведает о 94-летней блокаднице и ветеране Великой Отечественной Войны, которая переживает потерю своих последних товарищей. Герой колумбийской драмы «Между огнем и водой» задумается о возвращении к своим корням. «Скитания. история Рохинджа» расскажет о мусульманах Рохинджа, которые в 2017 году бежали из Мьянмы, спасаясь от геноцида. Современный миф развернется в картине «Мамонт», герой которой пытается найти останки вымершего животного для клонирования. Героиня венгерской драмы «Её мамы» вместе со своей возлюбленной и приемной дочкой задумаются о бегстве из родной страны, где гомофобные настроения достигнут своего пика. В чешской картине «Новая смена» сорокалетний шахтер после 25 лет тяжелой работы в шахте решает стать программистом. Совершив гендерный переход, герой шведской картины «Принц мечты» поразмышляет о том, что делает мужчину мужчиной. Автор аргентинского «Ранчо» расскажет об очень разных обитателях колонии строгого режима. А для героев драмы «Грязные птахи» техасские улицы станут родным домом.
В состав жюри полнометражного конкурса вошли известный австрийский режиссер Николаус Гейрхальтер, режиссер монтажа из Бразилии Джордана Берг и российский продюсер и фестивальный куратор Майя Кузина.
фото: кадр из фильма "Дальний план"
Во второй по значимости конкурсной программе фестиваля — конкурсе коротких метров — можно будет увидеть 15 лаконичных и выразительных работ. Россию в конкурсе представляют сразу три фильма: «Трудно быть другом» Михаила Горобчука, «Будьте здоровы» Татьяны Чистовой и «Бегство» Никиты Попкова.
Всех, кто интересуется информационными технологиями, порадует конкурсная программа неигровых фильмов , созданная. Документалисты продолжают наблюдать, как меняется мир вокруг, и улавливать акценты в переменах, чтобы понять как к ним адаптироваться в будущем.
В IT-программе «Let IT Dok!» три бойкие российские работы: «Экосистемы» о сборе данных, «Смерти.нет» о цифровом бессмертии и «Любовь 3.0» о кибер-любви, а также захватывающая драма о чешском шахтере, решившем стать программистом (участник Основного конкурса «Новая смена»); шокирующий кино-эксперимент, направленный на предотвращение преступлений против детей и подростков в виртуальном пространстве («Пойманы в сети»), и проникновенное наблюдение за жителями французской деревни, решившими запустить собственный стриминговый сервис («Сын бакалейщика, мэр, деревня и весь мир…»), от классика мирового кино Клэр Симон.
фото: кадр из фильма "Любовь 3.0"
В секции о ментальном здоровье «Док Терапия» будут продемонстрированы 7 работ, которые пройдут с последующим разбором с профессиональными психологами и психотерапевтами. Главная цель данной программы — через документальное кино и реальные истории героев привлечь внимание зрителя к ментальным проблемам человека, причинам их возникновения и помочь найти пути их лечения. Кураторы программы предлагают обратить внимание на хрупкость нашей психики и призывают заботиться о ней также тщательно, как мы заботимся о своем теле. Порассуждать на тему душевного здоровья позволять семь картин. «Танцор» расскажет историю парня, который вышел из тюрьмы и теперь пытается преодолеть свою наркозависимость и любовь к тусовкам. Автобиографическая лента «Порог» покажет переживания режиссера, которая является матерью подростка, решившегося на трансгендерный переход. Проблемы адаптации и психологические пристройки в обществе после тюремного заключения рассмотрит канадская картина «Свободные». Вместе с румынской картиной «Мы против нас» мы исследуем страхи унаследовать передачу психических травм и шизофрении от родителя к ребенку. О нехватке эмоционального интеллекта и неспособности проговаривать чувства и эмоции в романтических отношениях расскажут авторы картины «Я любил/а тебя». А «Мама Ая» проведет расследование и эксперимент по поводу того, можно ли использовать психоделические вещества для лечения психических расстройств и зависимостей. И в единственной российской картине программы «Это моя тайна, но вы все должны ее знать» начинающая актриса поведает о своем опыте исследования психологической травмы, прохождении терапии и пользе психоанализа.
Самые юные зрители вместе со своими родителями смогут насладиться фильмами из секции «DOKer Kids», в рамках которой будет показано умное, меткое и своенравное документальное кино для всей семьи. Хедлайнеры программы — французская картина «Маленькие балерины» (6+) о том, как нелегко расти в мире профессиональных танцев, и российско-китайская картина «Ты же девочка» (12+) о девчачьей футбольной команде из мусульманского аула. Всего в рамках детской программы будет показано 7 фильмов.
фото: кадр из фильма "Маленькие балерины"
Закроется фестиваль 27 июня масштабной и завораживающей картиной «Прекрасное: Истории с космической станции» режиссера Клэр Льюинс (Великобритания).
В этом году «ДОКер» впервые проходит при поддержке Министерства Культуры РФ. Стратегический партнер фестиваля — программа «КАРО.Арт». Партнер программы «Let IT dok!» — ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний «ЛАНИТ». Некоторые показы фестиваля проходят при поддержке различных посольств и культурных центров: Австрийский Культурный форум, Гёте-Институт в Москве, Французский Институт в России, Посольства Швейцарии, Королевства Нидерландов, США, Дании, Израиля и Испании. Партнеры деловой площадки — Московская школа кино и международная платформа Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc).
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