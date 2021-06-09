Сериал «Совершенно летние» со Стасей Милославской стартует 21 июня

анонс

9 июня Фестиваль «ДОКер» откроется канадским триллером «Портрет» Тема смотра этого года — человек и поиск им собственной идентичности в эпоху глобальной миграции

9 июня Артур Смольянинов и Аглая Тарасова приступили к съемкам в детективе «Еврей» Это картина о влиянии Великой Отечественной войны и Холокоста на судьбы людей

9 июня IVI открыл зрителям США доступ к контенту российских телеканалов Теперь в подписке доступны сериалы «Ивановы-Ивановы», «Улетный экипаж» и «Склифосовский».