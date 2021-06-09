Сериал «Совершенно летние» со Стасей Милославской стартует 21 июня

Креативным продюсером и сценаристом сериала выступил Жора Крыжовников. Съемки проходили в Геленджике, Новороссийске, а также на территории уникального природного объекта — косы Чушка. Исполнителей главных ролей ожидали не только красивые пейзажи юга, но и сложные трюковые сцены. Так, Стася Милославская прыгала в открытое море с катера, гоняла на рикше и бегала в свадебном платье с трехметровым подолом.
«Мы работали над сценарием сериала два года. Несколько лет назад я и сам практически побывал на месте героя Артема: много времени провел на юге, где и познакомился с прототипами наших персонажей. Тогда меня и вдохновили характеры этих ребят, их манера говорить, вести себя», — рассказал режиссер и соавтор сценария Дмитрий Литвиненко.
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