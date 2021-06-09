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Сериал «Совершенно летние» со Стасей Милославской стартует 21 июня

9 июня
2021 год

Новости кино >>
9 июня 2021
21 июня на СТС состоится премьера комедийного сериала «Совершенно летние» по мотивам фильма «Рашн Юг». Главные роли в проекте также исполнили Стася Милославская, Семен Трескунов и Риналь Мухаметов, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Совершенно летние» со Стасей Милославской стартует 21 июня
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету студент Артем Дудин (Семён Трескунов) отправляется на юг, где живет спортсменка Ксюша, покорившая его на соревнованиях по плаванию. Ради любимой безнадежный романтик готов пойти на всё. Даже если предстоит украсть невесту у казака Никиты (Риналь Мухаметов), испортить свадьбу полицейского Игоря (Александр Метелкин) и по совместительству сына бизнесмена (Роман Мадянов), прятаться от гнева родителей Ксюши (Александр Робак и Дарья Фекленко), угнать рикшу ипэшника Олега (Сергей Лавыгин), торговать раками с местными парнями в исполнении Даниила Вахрушева, Эльдара Калимулина и Магомеда Муртазаалиева и попасть в тюрьму.

Креативным продюсером и сценаристом сериала выступил Жора Крыжовников. Съемки проходили в Геленджике, Новороссийске, а также на территории уникального природного объекта — косы Чушка. Исполнителей главных ролей ожидали не только красивые пейзажи юга, но и сложные трюковые сцены. Так, Стася Милославская прыгала в открытое море с катера, гоняла на рикше и бегала в свадебном платье с трехметровым подолом.

«Мы работали над сценарием сериала два года. Несколько лет назад я и сам практически побывал на месте героя Артема: много времени провел на юге, где и познакомился с прототипами наших персонажей. Тогда меня и вдохновили характеры этих ребят, их манера говорить, вести себя», — рассказал режиссер и соавтор сценария Дмитрий Литвиненко.
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№ 1
миромистин   9.06.2021 - 20:44
Очень много стало артистки Милославской. она хочет как Петров? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Даниил ВахрушевЭльдар КалимулинЖора КрыжовниковСергей ЛавыгинДмитрий ЛитвиненкоРоман МадяновАлександр Метёлкин (II)Стася МилославскаяМагомед МуртазаалиевРиналь МухаметовАлександр РобакСемён ТрескуновДарья Фекленко
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