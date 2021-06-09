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Елена Подкаминская и Федор Лавров сыграют в дебютном фильме выпускника ВГИКа Рината Махмудова

9 июня
2021 год

Новости кино >>
9 июня 2021
Стартовали съемки фильма «Шинед О’Коннор» с Еленой Подкаминской и Федором Лавровым в главных ролях. Это дебютный полный метр Рината Махмудова, выпускника режиссерского факультета ВГИКа, сообщает пресс-служба проекта.

Елена Подкаминская и Федор Лавров сыграют в дебютном фильме выпускника ВГИКа Рината Махмудова
фото: Пресс-служба проекта «Шинед О’Коннор»

По сюжету прошло два года с тех пор, как Саша (Анастасия Самылова) покинула детский дом. Ей с трудом дается социальная адаптация, она воспринимает мир как враждебную среду. С детства девушка привыкла отстаивать свое право на жизнь и решать проблемы через драки – все свободное время она проводит в подвальном зале на ринге для боев без правил. Несмотря на боевой характер и увлечения, в глубине души Саша мечтает о противоположном: не калечить людей, а лечить их. Но денег на учебу в медицинском нет, а в больницу не берут без образования. Судьба сводит ее с подростком-инвалидом Колей (Иван Логинов), мать которого (Елена Подкаминская) разрывается между сыном, работой на рыбном заводе и ухажером-полицейским (Федор Лавров), и пытается найти сыну сиделку. Эта встреча в корне меняет жизни всех героев.

«Проект привлек меня интересным сценарием и, конечно же, моей героиней. Алла – это образ женщины-матери с драматической судьбой, готовой на все ради спасения сына, прикованного к инвалидной коляске. В своей актерской работе с таким характером, такой женской индивидуальностью я еще не сталкивалась, и потому этот проект мне особенно интересен и важен», – отметила Елена Подкаминская.

В работе над сценарием проекта участвовал Михаил Тяжев — выпускник мастерской Юрия Арабова, а также Валерия Чеботарева, Анна Бартенева и Сергей Осипьян. Производством ленты занимается продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при участии компании All Media. Съемки «Шинед О’Коннор» пройдут в Москве и Мурманске и продлятся до 23 июня.
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Шинед О'Коннор

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