Елена Подкаминская и Федор Лавров сыграют в дебютном фильме выпускника ВГИКа Рината Махмудова

анонс

9 июня Сериал «Совершенно летние» со Стасей Милославской стартует 21 июня В основе истории — сюжет комедии «Рашн Юг»

9 июня Фестиваль «ДОКер» откроется канадским триллером «Портрет» Тема смотра этого года — человек и поиск им собственной идентичности в эпоху глобальной миграции

9 июня Артур Смольянинов и Аглая Тарасова приступили к съемкам в детективе «Еврей» Это картина о влиянии Великой Отечественной войны и Холокоста на судьбы людей