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Звезда мюзиклов 50-х Лесли Карон отмечает юбилей

1 июля
2021 год

Новости кино >>
1 июля 2021
Сегодня, 1 июля, отмечает свой юбилей звезда 50-60-х, французская артистка балета и актриса Лесли Карон.

Лесли Клэр Маргарет Карон родилась 1 июля 1931 года в Булони-Бийанкуре в семье французского химика и американской балерины. С детства занималась хореографией. Училась при монастыре Assumption под Парижем. Изучала балетное искусство в Парижской консерватории, с 16 лет танцевала в балете «Елисейские поля». В 1955-м вместе с Полем Мёриссом участвовала в постановке первой пьесы французского кинематографиста Жана Ренуара «Орвэ», которую он написал в 1953-м специально для Карон.

Звезда мюзиклов 50-х Лесли Карон отмечает юбилей

В кино дебютировала образом Лизы Бюве в мюзикле Винсенте Миннелли «Американец в Париже», вышедшем в 1951-м. Мировую известность получила после исполнения ролей в музыкальных фильмах «Хрустальный башмачок», «Лили», «Длинноногий папочка», «Жижи», «Угловая комната» и «Фанни». В 70-80-х её популярность пошла на спад, она играла в незначительных мюзиклах и драматических фильмах. Снималась у Абеля ГансаАустерлиц»), Франсуа Трюффо («Мужчина, который любил женщин»), Кена РасселаВалентино»), Луи МаляУщерб») и Лассе ХельстрёмаШоколад»). Много работает на ТВ. В частности, её можно увидеть в сериалах «Непридуманные истории», «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Дарреллы».

На счету актрисы 11 престижных наград, включая «Эмми», две премии BAFTA, приз Канн и «Золотой глобус».
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