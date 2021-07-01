Звезда мюзиклов 50-х Лесли Карон отмечает юбилей

Сегодня, 1 июля, отмечает свой юбилей звезда 50-60-х, французская артистка балета и актриса Лесли Карон.
Лесли Клэр Маргарет Карон
родилась 1 июля 1931 года в Булони-Бийанкуре в семье французского химика и американской балерины. С детства занималась хореографией. Училась при монастыре Assumption под Парижем. Изучала балетное искусство в Парижской консерватории, с 16 лет танцевала в балете «Елисейские поля». В 1955-м вместе с Полем Мёриссом
участвовала в постановке первой пьесы французского кинематографиста Жана Ренуара
«Орвэ», которую он написал в 1953-м специально для Карон.
В кино дебютировала образом Лизы Бюве в мюзикле Винсенте Миннелли
«Американец в Париже
», вышедшем в 1951-м. Мировую известность получила после исполнения ролей в музыкальных фильмах «Хрустальный башмачок», «Лили
», «Длинноногий папочка
», «Жижи
», «Угловая комната
» и «Фанни
». В 70-80-х её популярность пошла на спад, она играла в незначительных мюзиклах и драматических фильмах. Снималась у Абеля Ганса
(«Аустерлиц
»), Франсуа Трюффо
(«Мужчина, который любил женщин»), Кена Рассела
(«Валентино
»), Луи Маля
(«Ущерб
») и Лассе Хельстрёма
(«Шоколад
»). Много работает на ТВ. В частности, её можно увидеть в сериалах «Непридуманные истории
», «Закон и порядок. Специальный корпус
» и «Дарреллы
».
На счету актрисы 11 престижных наград, включая «Эмми», две премии BAFTA, приз Канн и «Золотой глобус».
обсуждение >>