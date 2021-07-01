«Медея» Александра Зельдовича и «Герда» Натальи Кудряшовой включены в основной конкурс фестиваля в Локарно

По словам креативного директора фестиваля в Локарно Джионы Наззаро, «"Медея" — это смелое и дерзкое произведение искусства. Оно уникально и не похоже ни на одну из картин, которую показывают и продвигают современные фестивали. Для меня это честь, что Александр Зельдович и Анна Качко согласились сделать премьеру фильма в конкурсе фестиваля в Локарно. Я жду возможности открыть зрителям бездонную красоту "Медеи". Я уверен, что фильм пройдёт проверку временем».
фото: пресс-служба фильма «Медея»
Главные роли в современной трактовке мифа о Медее — женщине, доведённой до грани одиночеством и предательством и готовой на всё, — исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. Съёмки проходили в России и в Израиле. Музыку к картине написал восходящая звезда современной классической музыки Алексей Ретинский — это его первая работа в кино. Саундтрек был записан оркестром MusicAeterna Теодора Курентзиса, для которых эта запись также стала дебютом в кинематографе.
«Герда» Кудряшовой повествует о Лере, которая учится на соцфаке и живёт в провинции. Её мать — лунатик, верящая в чудеса, отец недавно ушёл к другой женщине. Лера не знает, как сделать свою жизнь лучше. А ещё у неё есть душа, которая снится ей каждую ночь. И чем жёстче становится жизнь вокруг, тем чаще Лере снятся эти сны. Однажды из мира снов душа шагает в мир жизни. В картине заняты Анастасия Красовская, Юра Борисов, Дарюс Гумаускас и Юлия Марченко.
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