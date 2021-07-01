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Премьера второго сезона «Медиатора» запланирована на 23 июля

1 июля
2021 год

Новости кино >>
1 июля 2021
Эксклюзивная премьера второго — шестисерийного — сезона оригинального сериала Start «Медиатор» о талантливом манипуляторе Андрее Павлове состоится на видеосервисе 23 июля. Согласно пресс-службе платформы, в новых сериях зрители узнают, кто на самом деле стоит за изощрёнными манипуляциями.

Премьера второго сезона «Медиатора» запланирована на 23 июля
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Спасибо всем, кто говорит прекрасные слова о "Медиаторе". Всегда очень радуешься, когда проект, в который вкладываешься душой, "заходит" зрителям. Эта роль стала для меня большим вызовом: её объем, количество перевоплощений, очень необычный, многослойный герой, в котором отрицательный заряд и наглость сочетаются с очарованием и почти юношеским обаянием, огромное количество скелетов в шкафу героя. Я благодарен режиссёру Артёму Аксененко, продюсерам, что подарили мне возможность попробовать себя в абсолютно новом амплуа, эта роль — знаковая в моей карьере», — говорит исполнитель главной роли Андрей Бурковский.

Для создателей история о гениальном переговорщике стала вызовом, а для актёров — возможностью поработать над новыми и неожиданными образами. Бурковский впервые сыграл загадочного персонажа с глубокой личной драмой. А Ирина Старшенбаум поразила поклонников и критиков образом Марины — яркой, эксцентричной девушки, которая готова на всё, чтобы добиться своего.

Премьера второго сезона «Медиатора» запланирована на 23 июля
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В конце первого сезона Андрей Павлов (Бурковский) узнал об опасности, таящейся в исследованиях покойного учёного Громова. Вера (Дарья Мороз) осталась одна в положении, в котором ей больше всего нужна поддержка. Марина (Старшенбаум) решила сбежать из плена Павлова и взять жизнь в свои руки. А Маша Русанова (Юлия Пересильд) как никогда близка к разгадке убийств подростков, но всё еще не в силах разобраться в своей личной жизни. Когда мир вокруг накалится до предела, каждому придётся сделать выбор: остаться пешкой в чужой игре или обрести свободу.

По словам режиссёра Артёма Аксененко, «второй сезон получился ещё более непредсказуемым, эффектным, чем первый и в то же время апокалиптическим. Вместе с Андреем мы спустимся на следующий круг ада — буквально и метафорически — а мир вокруг станет ещё уродливее и беспощадней. Всех героев ожидают серьёзные трансформации, но в особенности это касается Андрея, который окажется в безвыходной ситуации. Можете не сомневаться, финал сезона будет классным и будоражащим! А наш портрет современного общества обрастёт ещё большими, для кого-то нелицеприятными деталями. Как говорится, "кто имеет уши слышать, да слышит!"».
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Премьера второго сезона «Медиатора» запланирована на 23 июля фотографии
Премьера второго сезона «Медиатора» запланирована на 23 июля фотографии
Премьера второго сезона «Медиатора» запланирована на 23 июля фотографии
Премьера второго сезона «Медиатора» запланирована на 23 июля фотографии
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