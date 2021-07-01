Премьера второго сезона «Медиатора» запланирована на 23 июля

Эксклюзивная премьера второго — шестисерийного — сезона оригинального сериала Start «Медиатор» о талантливом манипуляторе Андрее Павлове состоится на видеосервисе 23 июля. Согласно пресс-службе платформы, в новых сериях зрители узнают, кто на самом деле стоит за изощрёнными манипуляциями.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Спасибо всем, кто говорит прекрасные слова о "Медиаторе". Всегда очень радуешься, когда проект, в который вкладываешься душой, "заходит" зрителям. Эта роль стала для меня большим вызовом: её объем, количество перевоплощений, очень необычный, многослойный герой, в котором отрицательный заряд и наглость сочетаются с очарованием и почти юношеским обаянием, огромное количество скелетов в шкафу героя. Я благодарен режиссёру Артёму Аксененко, продюсерам, что подарили мне возможность попробовать себя в абсолютно новом амплуа, эта роль — знаковая в моей карьере», — говорит исполнитель главной роли Андрей Бурковский.
Для создателей история о гениальном переговорщике стала вызовом, а для актёров — возможностью поработать над новыми и неожиданными образами. Бурковский впервые сыграл загадочного персонажа с глубокой личной драмой. А Ирина Старшенбаум поразила поклонников и критиков образом Марины — яркой, эксцентричной девушки, которая готова на всё, чтобы добиться своего.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
В конце первого сезона Андрей Павлов (Бурковский) узнал об опасности, таящейся в исследованиях покойного учёного Громова. Вера (Дарья Мороз) осталась одна в положении, в котором ей больше всего нужна поддержка. Марина (Старшенбаум) решила сбежать из плена Павлова и взять жизнь в свои руки. А Маша Русанова (Юлия Пересильд) как никогда близка к разгадке убийств подростков, но всё еще не в силах разобраться в своей личной жизни. Когда мир вокруг накалится до предела, каждому придётся сделать выбор: остаться пешкой в чужой игре или обрести свободу.
По словам режиссёра Артёма Аксененко, «второй сезон получился ещё более непредсказуемым, эффектным, чем первый и в то же время апокалиптическим. Вместе с Андреем мы спустимся на следующий круг ада — буквально и метафорически — а мир вокруг станет ещё уродливее и беспощадней. Всех героев ожидают серьёзные трансформации, но в особенности это касается Андрея, который окажется в безвыходной ситуации. Можете не сомневаться, финал сезона будет классным и будоражащим! А наш портрет современного общества обрастёт ещё большими, для кого-то нелицеприятными деталями. Как говорится, "кто имеет уши слышать, да слышит!"».
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