Премьера второго сезона «Медиатора» запланирована на 23 июля

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1 июля

«Медея» Александра Зельдовича и «Герда» Натальи Кудряшовой включены в основной конкурс фестиваля в Локарно

Международный киносмотр пройдёт с 4 по 14 августа в оффлайн режиме с соблюдениями всех мер предосторожности