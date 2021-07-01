Сериал «Вампиры средней полосы» отобран в конкурс европейского кинофестиваля Series Mania

анонс

Компанию ей составят Станислав Дужников, Валентина Ляпина и Алексей Чумаков

Екатерина Гусева приступила к съемкам в комедии «Я хочу! Я буду!»

1 июля

«Медея» Александра Зельдовича и «Герда» Натальи Кудряшовой включены в основной конкурс фестиваля в Локарно

Международный киносмотр пройдёт с 4 по 14 августа в оффлайн режиме с соблюдениями всех мер предосторожности