Сериал «Вампиры средней полосы» отобран в конкурс европейского кинофестиваля Series Mania

Оригинальный сериал START «Вампиры средней полосы» вошел в конкурсную программу европейского фестиваля игровых сериалов Series Mania, который пройдет во французском Лилле с 26 августа по 2 сентября, сообщается на сайте смотра.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Вампиры средней полосы» поборются за звание лучшего сериала и специальный приз жюри в секции International Panorama, где представлены 15 проектов, в числе которых «Доктор Смерть» с Алеком Болдуином, «Кевин может пойти на***» от Amazon Prime, ситком «Мы – Lady Parts», «Кусь», «Уэйкфилд» и другие.
Series Mania состоится в 11-й раз, пропустив прошлый год из-за пандемии. Ежегодно фестиваль посещают более 70 000 зрителей и профессионалов индустрии, на нем проходят мировые и международные премьеры знаковых сериалов. В состав жюри входили Ума Турман и Адам Скотт.
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