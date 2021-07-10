Завершена работа над пятым «Криком»

Работа над пятой частью хоррора «Крик
» завершена. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграме
Мэтт Беттинелли-Олпин, поставивший фильм совместно с Тайлером Джиллеттом.
«"Крик" (2022) официально готов! Мы так рады, что вы совсем скоро его увидите. #РадиУэса», —
говорится в сообщении режиссёра, который не забыл упомянуть покойного создателя хоррор-серии Уэса Крэйвена
.
В картине, чей релиз запланирован на 14 января 2022 года, сыграют звёзды предыдущих частей Нив Кэмпбелл
, Дэвид Аркетт
и Кортни Кокс
, а также новички Джек Куэйд
, Дилан Миннетт
, Мелисса Баррера и Дженна Ортега.
Культовая серия увидела свет в 1996-м благодаря Крэйвену. В 2011-м на большие экраны вышел «Крик 4
». А через четыре года вселенную дополнил сериал MTV
.
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