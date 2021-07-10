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Завершена работа над пятым «Криком»

10 июля
2021 год

Новости кино >>
10 июля 2021
Работа над пятой частью хоррора «Крик» завершена. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграме Мэтт Беттинелли-Олпин, поставивший фильм совместно с Тайлером Джиллеттом.

«"Крик" (2022) официально готов! Мы так рады, что вы совсем скоро его увидите. #РадиУэса», — говорится в сообщении режиссёра, который не забыл упомянуть покойного создателя хоррор-серии Уэса Крэйвена.

Завершена работа над пятым «Криком»
фото: twitter.com

В картине, чей релиз запланирован на 14 января 2022 года, сыграют звёзды предыдущих частей Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт и Кортни Кокс, а также новички Джек Куэйд, Дилан Миннетт, Мелисса Баррера и Дженна Ортега.

Культовая серия увидела свет в 1996-м благодаря Крэйвену. В 2011-м на большие экраны вышел «Крик 4». А через четыре года вселенную дополнил сериал MTV.
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