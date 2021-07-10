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Грета Гервиг официально назначена режиссёром «Барби»

10 июля
2021 год

Новости кино >>
10 июля 2021
Грета Гервиг официально назначена режиссёром фильма «Барби», уверяет Variety.

Сценарий для картины написали Гервиг и Ноа Баумбах, а титульную роль исполнит Марго Робби, которая, к тому же, выступит одним из сопродюсеров ленты. Съёмки «Барби» запланированы в Лондоне на начало 2022 года.


Зрителям поведают про куклу, которая живёт в волшебной стране Барбиленд. Внезапно граждане изгоняют главную героиню из-за того, что она кажется им недостаточно совершенной. Теперь кукле придётся осваиваться в реальном мире.

Проект про Барби с осени 2018-го находится под управлением студии Warner Bros., которая и рассматривала на главную роль Робби. Киноисторию самой знаменитой в мире куклы производитель игрушек Mattel разрабатывал вместе со студией Sony, начиная с 2014-го. На главную роль ранее рассматривались Эми Шумер и Энн Хэтэуэй, прокат фильма при этом был запланирован уже на июнь 2018-го. Однако в январе 2019-го Sony перенесла планируемый релиз на 8 мая 2020-го, а затем студия и вовсе выбыла из проекта. После того, как Mattel нашла партнёра в лице Warner Bros, режиссёрское кресло ленты некоторое время числилось за Пэтти Дженкинс.
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