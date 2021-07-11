«Проклятая» с Кэтрин Лангфорд лишилась продолжения

Netflix принял решение по-тихому отменить после первого сезона фэнтези-сериал «Проклятая
» с Кэтрин Лангфорд
, сообщает Deadline
.
Действие шоу, созданного по мотивам одноимённого графического романа Фрэнка Миллера
и Тома Уилера
, разворачивается во времена короля Артура и Мерлина. По сюжету после смерти матери ведьма Нимуэ, она же Владычица озера, знакомится с молодым наёмником Артуром, занятым поисками загадочного Мерлина, чтобы передать старцу древний меч Эскалибур. В ходе странствий героиня превращается в символ храбрости и сопротивления и помогает организовать восстание против красных паладинов и их короля Утера.
Премьера «Проклятой» состоялась на сервисе 17 июля 2020 года. Компанию Лангфорд составили Девон Террелл
, Густаф Скарсгорд
, Питер Муллан
и другие актёры. Сериал был сдержанно принят критиками, а зрителям не понравились вольности, характерные для продукции Netflix.
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