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Композитору «Страны глухих» Алексею Айги исполнилось 50 лет

11 июля
2021 год

Новости кино >>
11 июля 2021
Сегодня, 11 июля, исполнилось 50 лет известному российскому скрипачу, композитору, руководителю ансамбля 4'33" Алексею Айги, написавшему музыку к фильмам Валерия Тодоровского «Страна глухих», «Любовник» и «Мой сводный брат Франкенштейн».

Алексей Геннадиевич родился в Москве 11 июля 1971 года в семье поэта Геннадия Айги. Закончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. В 1994-м основал ансамбль 4'33".

Композитору «Страны глухих» Алексею Айги исполнилось 50 лет
фото: aurora.fm

Музыка Айги впервые прозвучала в картинах Петра и Валерия Тодоровских «Ретро втроём» и «Страна глухих». Выступил автором новых музыкальных композиций к немым фильмам через много лет после их выхода: «Дом на Трубной», «Метрополис» и «Девушка с коробкой».

Выступил композитором 98 фильмов и сериалов. Сотрудничал с такими режиссёрами, как Анна МеликянМарс»), Кирилл СеребренниковРагин»), Владимир ХотиненкоГибель Империи», «Достоевский», «Бесы», «Наследники», «Ленин. Неизбежность»), Михаил КалатозишвилиДикое поле»), Алексей Герман-младшийИз Токио»), Андрей ПрошкинОрда», «Переводчик», «Орлеан»), Александр КоттОхотники за бриллиантами», «Испытание»), Егор БарановСаранча»), Александр МиттаШагал — Малевич»), Хирокадзу КорээдаПравда»), Николай ХомерикиБелый снег»), Александр ПрошкинНазад в степь к сарматам») и другие. Часто работает с зарубежными кинематографистами. Обладатель десятка престижных наград, включая четыре «Ники», «Золотой овен», «Золотой орёл», два «Белых слона» и призы фестивалей «Кинотавр» и «Киношок».
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Композитору «Страны глухих» Алексею Айги исполнилось 50 лет фотографии
Композитору «Страны глухих» Алексею Айги исполнилось 50 лет фотографии
Композитору «Страны глухих» Алексею Айги исполнилось 50 лет фотографии
Композитору «Страны глухих» Алексею Айги исполнилось 50 лет фотографии
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