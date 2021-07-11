Композитору «Страны глухих» Алексею Айги исполнилось 50 лет

Сегодня, 11 июля, исполнилось 50 лет известному российскому скрипачу, композитору, руководителю ансамбля 4'33" Алексею Айги
, написавшему музыку к фильмам Валерия Тодоровского
«Страна глухих
», «Любовник
» и «Мой сводный брат Франкенштейн
».
Алексей Геннадиевич
родился в Москве 11 июля 1971 года в семье поэта Геннадия Айги. Закончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. В 1994-м основал ансамбль 4'33".
Музыка Айги впервые прозвучала в картинах Петра
и Валерия Тодоровских «Ретро втроём
» и «Страна глухих». Выступил автором новых музыкальных композиций к немым фильмам через много лет после их выхода: «Дом на Трубной
», «Метрополис
» и «Девушка с коробкой
».
Выступил композитором 98 фильмов и сериалов. Сотрудничал с такими режиссёрами, как Анна Меликян
(«Марс
»), Кирилл Серебренников
(«Рагин
»), Владимир Хотиненко
(«Гибель Империи
», «Достоевский
», «Бесы
», «Наследники
», «Ленин. Неизбежность
»), Михаил Калатозишвили
(«Дикое поле
»), Алексей Герман-младший
(«Из Токио
»), Андрей Прошкин
(«Орда
», «Переводчик
», «Орлеан
»), Александр Котт
(«Охотники за бриллиантами
», «Испытание
»), Егор Баранов
(«Саранча
»), Александр Митта
(«Шагал — Малевич
»), Хирокадзу Корээда
(«Правда
»), Николай Хомерики
(«Белый снег
»), Александр Прошкин
(«Назад в степь к сарматам
») и другие. Часто работает с зарубежными кинематографистами. Обладатель десятка престижных наград, включая четыре «Ники», «Золотой овен», «Золотой орёл», два «Белых слона» и призы фестивалей «Кинотавр» и «Киношок».
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